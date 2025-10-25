Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Με ήχους από το «Λαύριο» και τη «Συννεφούλα» η πομπή προς το Α΄ Νεκροταφείο – Η ανατριχιαστική στιγμή

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο το μεσημέρι του Σαββάτου 25.10.2025, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες αλλά και πολιτικούς να δίνουν το «παρών» στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδοποιού, ήταν όταν κατά την έξοδο της σορού του Διονύση Σαββόπουλου από την εκκλησία, υπό τους ήχους τραγουδιών του, το πλήθος τον χειροκρότησε με δέος για τελευταία φορά.

Η μπάντα του πολεμικού Ναυτικού σε ένα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο, ξεκίνησε να παίζει το «τι έπαιξα στο Λαύριο», κατά την έξοδο της σορού από τον ναό ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν τα τραγούδια «Ας Αρχίσουν οι χοροί» και η «Συννεφούλα», με τους ήσους του να ξεκινούν την πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο που θα πραγματοποιείται η ταφή του.

Ο κόσμος χειροκρότησε για τελευταία φορά τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο, και έπειτα, στον παλμό των τραγουδιών του τον αποχαιρέτησαν και ξεκίνησε η πομπή.

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, απηύθυναν το τελευταίο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο γιος του, ο εγγονός του, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου και ο Α. Κυριτσόπουλος.