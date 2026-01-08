Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Πόνος και οδύνη στο «τελευταίο αντίο» – Τα πρόσωπα που τίμησαν τον πατριάρχη της ενημέρωσης

Ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή (04.01.2026), βυθίζοντας στη θλίψη την αγαπημένη του οικογένεια αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς για τρεις δεκαετίες ήταν η καθημερινή «καλημέρα» του κόσμου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) γράφτηκε η τελευταία πράξη και όλοι αποχαιρέτησαν με πόνο και οδύνη τον πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης στην κηδεία του, που έγινε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης την προηγούμενη σεζόν αποχαιρέτησε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίασε και ήταν έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, λίγες ημέρες πριν από την κηδεία του, ήταν έτοιμος να αρχίσει γυρίσματα για μία νέα εκπομπή, τα οποία θα ξεκινούσαν στις 10 Ιανουαρίου. Δυστυχώς όμως δύο ημέρες νωρίτερα, όλα τα πρόσωπα που γνώρισαν, εκτίμησαν και αγάπησαν τον Γιώργο Παπαδάκη του είπαν τελικά, με πόνο ψυχής, το στερνό «αντίο».

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης. Η οικογένειά του, συντετριμμένη από την απώλεια, δε θέλησε να μοιραστεί δημοσίως τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Έτσι, ζήτησε από τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία της και να μην φωτογραφήσουν την κηδεία. Μάλιστα, μπήκαν από μία πίσω είσοδο στον χώρο για τον μεγάλο αποχαιρετισμό.

Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τη θλίψη στα πρόσωπα των συνεργατών, των φίλων και των συγγενών που πήγαν στη Ριτσώνα για να τιμήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που κατάφερε να είναι αγαπητός και να χαίρει την εκτίμηση όλης της Ελλάδας. Συνεργάτες και συνάδελφοι, όπως ο εντεταλμένος σύμβουλος του ομίλου ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, η επί χρόνια αρχισυντάκτριά του Άννυ Ζιώγα, η Ελένη Μενεγάκη, ο Παναγιώτης Στάθης, ο Γιάννης Λάτσιος, η Λόλα Νταϊφά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Ελεονώρα Μελέτη, αλλά και ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι και πρώην συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη ήταν εκεί.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, ήταν κάτι ξαφνικό και άδικο. Ήρθαμε όλοι εδώ να τον αποχαιρετίσουμε. Έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά στη δημοσιογραφία. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη η Άννυ Ζιώγα, επί 35χρόνια αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης και αυθεντικός άνθρωπος. Θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου ANT1, Θοδωρής Κυριακού.

«Το “Καλημέρα Ελλάδα” τελείωσε σήμερα», ανέφερε συντετριμένη η Λόλα Νταΐφά, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Οι δυο τους «έχτισαν» την εκπομπή που έγινε η μακροβιότερη ενημερωτική της ελληνικής τηλεόρασης.

«Ήταν φίλος μου. Όταν με έναν άνθρωπο κάνεις μια εκπομπή καθημερινά, δεν συνεργάζεσαι απλά», δήλωσε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη ο Γιάννης Δημαράς, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Συγκλονιστικός ήταν ο επικίδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης αποχαιρετώντας τον στενό του φίλο και συνεργάτη Γιώργο Παπαδάκη. «Για μένα ήταν αδερφός. Γιωργάρα στο καλό», είπε εμφανώς συγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ANT1 Group.

«Έναν άσπιλο άνθρωπο. Έναν ακέραιο ιδεολογικό χαρακτήρα. Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετίσουμε απλά έναν δημοσιογράφο. Έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός. Καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, να υπηρετεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Αρκεί να επιτελούσε το καθήκον του. Δεν φοβόταν τίποτα.

Γι’ αυτό με απλά λόγια, με πράξεις ουσιαστικές, η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη. Σε όλες τις γενιές και σ’ όλους τους Έλληνες. Άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα. Άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία, ακόμα και 35 χρόνια πριν, όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα θίξει.

Ο Γιώργος ήταν τίμιος, καλοσυνάτος. Ήταν στήριγμα προς όλους. Ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού, αρκούσε, αρκούσε για να είναι παρών. Έχουν ακουστεί αρκετά, ή και πάρα πολλά, από την Κυριακή και μετά. Για τις δημοσιογραφικές του αξίες, για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι’ αυτό… Που στον ίδιο άρεσε: ότι ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Όλα αυτά ήταν αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ίσως είναι και λιγότερα. Αυτό το οποίο όμως είναι γεγονός, είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης. Δημιούργησε ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς, το οποίο αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές. Σε έναν χώρο δήθεν, ψεύτικων και κίβδηλων συμπεριφορών, ο Γιώργος αποτελούσε μια όαση. Πιθανώς μια μοναχική όαση.

Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμητη. Και ακόμα δεν μπορούμε να ορίσουμε τα πραγματικά της μεγέθη. Αφενός γιατί οι δεκάδες, για να μην πω οι εκατοντάδες συνεργάτες του που λειτουργούν ακόμα στην Ελληνική τηλεόραση συνεχίζουν το έργο του, αλλά κυρίως γιατί ο Γιώργος μεγαλούργησε στην τηλεόραση χωρίς ο ίδιος να αλλάξει. Παραμένοντας πάντοτε ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ήταν οι αρχές που καθόριζαν μια στάση ζωής.

Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω απ’ το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα. Φυσικά, ήταν κολώνα του η αγάπη του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένειά του. Την αγαπημένη του Τίνα. Τον Κωνσταντίνο, τον Φοίβο, τον Ιάσονα, τα εγγόνια του. Μόνο όποιος είχε μείνει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι’ αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του. Για τον ΑΝΤ1, με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια.

Από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους. Όπως πάντα με ένταση, με καυγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάτι να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν. Δυστυχώς βέβαια και οι δύο τόσο πρόωρα χαμένοι. Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω, κάτι που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, ότι “τον καλοστρατίζουν” γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας, υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στο Γιώργο. Γιώργο, η Ελλάδα κάθε μέρα άκουγε την καλημέρα σου επί δεκαετίες. Για μένα μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα αποτελεί θα μου επιτρέψετε να πω, εισιτήριο για τον παράδεισο. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια φράση: Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορώ να περιγράψω. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του. Το ήθος, την ηθική του, τις αρχές του, τις αξίες του, το χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό».

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04.01.2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

