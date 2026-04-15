Το μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος συλληφθέντας σε φίλη της Μυρτώς και αποκαλύπτει το σημείο που είχε κρύψει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης το οποίο είχε αρπάξει όταν έφυγε τελευταίος από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα που προκύπτουν από τις καταθέσεις αλλά και το βιντεοληπτικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικές αρχές η 19χρονη μαζί με τον 23χρονο φίλο της ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο κεντρικό ξενοδοχείο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Λίγη ώρα αργότερα την πόρτα του δωματίου περνούσαν ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας αλλά και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος που ήταν κολλήτος φίλος της Μυρτώς όλοι του έκαναν χρήση κοκαΐνης, ενώ κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να έχει έντονη αδιαθεσία. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και συνοδευόμενος από τον 22χρονο τη μετέφεραν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο παρκάκι της πλατείας. Από εκεί κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο και οι δυο τους έφυγαν. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή κοπέλα είχε πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο σφυγμό, ενώ σχεδόν 45 λεπτά αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτώς παρέμεινε στο δωμάτιο μέχρι τις 5:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) και στη συνέχεια φορώντας ένα άσπρο φούτερ με κουκούλα αποχώρησε από το σημείο. Σύμφωνα με την κατάθεση του, αλλά και με την αυτοψία των αστυνομικών αρχών, ο 23χρονος παρέμεινε για 45 λεπτά μέσα στο δωμάτιο προκειμένου να καθαρίσει το χώρο από τις ναρκωτικές ουσίες κι οτιδήποτε άλλο ενοχοποιούσε τον ίδιο αλλά και τους άλλους δύο άνδρες. Όταν τελικά αποφάσισε να φύγει από το δωμάτιο, πήρε μαζί του και το κινητό της 19χρονης και, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, προσπάθησε να το κρύψει.

Όταν παραδόθηκε στην Αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, ο 23χρονος αρνήθηκε ότι το είχε στην κατοχή του, ωστόσο μετά τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών έσπασε και τους μαρτύρησε το σημείο. Το τηλέφωνο το είχε κρύψει σε μια καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ του νομού Κεφαλονιάς, γεγονός που δεν αποκλείει να είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του από το νησί του Ιονίου. Ωστόσο οι εξελίξεις αλλά και η τυχόν επικοινωνία με κάποιους δικηγόρους ίσως να τον επηρέασαν έτσι ώστε να αλλάξει γνώμη και τελικά να παραδοθεί.

Όλα τα παραπάνω σημειώθηκαν πριν τις επτά το πρωί της Τρίτης, καθώς εκείνη την ώρα ο 23χρονος έστειλε ένα μήνυμα σε φίλη της 19χρονης στο Instagram. «Στείλε μου μήνυμα αν μπορείς γιατί δεν με αφήνει να στείλω μήνυμα. Το κινητό της Μυρτώς είναι …….. στην καφετέρια αν μπορείς πες σε κάποιον να πάει να το πάρει», αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το newsit.gr, το κινητό τηλέφωνο αφέθηκε από τον 23χρονο στις 6:15 το πρωί της Τρίτης (14.04.2026) στη συγκεκριμένη καφετερία ενημερώνοντας τους υπεύθυνους τους ότι θα πήγαινε κάποιο άτομο να το παραλάβει.

