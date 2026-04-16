Κεφαλονιά: Τα κενά, οι κρίσιμες ώρες και το θέατρο των τριών εμπλεκομένων στον θάνατο της Μυρτούς

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά με τους τρεις άνδρες που ήταν μαζί της να παίζουν ουσιαστικά θέατρο.

Η υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά έχει προκαλέσει σοκ, καθώς η παρέα που την συνόδευε την παράτησε αναίσθητη παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων αν η κοπέλα είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι νεαροί που ήταν μαζί της ισχυρίζονται ότι η κοπέλα έκανε χρήση κοκαΐνης. Ο θάνατός της προήλθε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο η αιτία παραμένει άγνωστη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να ρίχνουν φως στο μυστήριο.

Σοκαρισμένος ο σύντροφός της, μιλώντας στο MEGA, ισχυρίζεται πως εκείνο το βράδυ όλοι ήξεραν πως θα βγει μαζί του. Εκείνος όμως την άφησε κοντά στο σπίτι της για να βγει για ένα ποτό με τον 23χρονο φίλο της. Ένα ποτό που κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

«Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και μου λέει: ‘’Πού είναι η κοπέλα σου;’’. Λέω: ‘’σπίτι’’. Μου λέει: ‘’Παρ’ την τηλέφωνο’’. ‘’Γιατί’’, του λέω, ‘’τι έγινε;’’… Λέει: ‘’Δεν είναι διαθέσιμο’’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο.

Το βίντεο από την μεταφορά της 19χρονης από το δωμάτιο του ξενοδοχείο στο πάρκο σοκάρει…

Οι αρχές πάντως προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών –ηλικίας 26, 22 και 23 ετών από την Κεφαλονιά – και σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους. Από αυτό προέκυψε ότι ένας από αυτούς μετέφερε τη 19χρονη στο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούσαν. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της.

Με βάση όσα έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, η κοπέλα είχε πάει μαζί του σε ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Όπως ισχυρίζεται, η 19χρονη ζήτησε στη συνέχεια περισσότερη ποσότητα, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο και οι άλλοι δύο. Κάποια στιγμή η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της και, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ένας από τους τρεις κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ο 26χρονος, που επίσης συνελήφθη, στο παρελθόν είχε διακριθεί στην άρση βαρών και είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων έπαιξαν και δύο μηνύματα που εστάλησαν μετά το περιστατικό. Αφού άφησαν την κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, επικοινώνησαν με φίλη της μέσω sms, γράφοντας ότι την είχαν αφήσει μόνη της. Η παραλήπτρια ενημέρωσε άμεσα τόσο την οικογένεια της 19χρονης όσο και την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη και των τριών.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.