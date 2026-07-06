Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής στίβου για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας προπονητής στίβου από την Κεφαλονιά, μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών του για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προπονητή ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κεφαλονιάς και τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Κεφαλονιάς, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στην Κεφαλονιά, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (03.07.2026) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Όπως αναφέρθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν έκαναν σωστά μια άσκηση, ενώ τους έκανε συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Η έρευνα των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η υπόθεση της Κεφαλονιάς αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.