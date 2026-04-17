Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή (17/04/2026).

Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές.

Μάλιστα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι ενώ ο κόσμος απέξω φώναζε «δολοφόνοι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι καταθέσεις, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα δικαστήριο στην Κεφαλονιά και περίμεναν την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της Μυρτούς, μετά τις σημερινές απολογίες τους.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση προφυλάκισης και των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν εγκατέλειψε τη 19χρονη, αλλά αντίθετα συμμετείχε στην προσπάθεια μεταφοράς της στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία –όπως εκτίμησε– ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Στις 10 το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία, με την απολογία του 26χρονου πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με τις απολογίες των άλλων δύο συλληφθέντων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και τον 22χρονο από την Αλβανία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οδηγήθηκαν σήμερα (17.04.2026) ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο της αδικοχαμένης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Οι συλληφθέντες συνεχίζουν να πετάνε το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλο, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα να παραδέχεται ότι πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, να αρνείται ωστόσο ότι άφησε αβοήθητη την 19χρονη.

Ο 23χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι όλα ήταν ιδέα της Μυρτούς και ότι οι άλλοι δύο τον απέτρεψαν να καλέσει το ΕΚΑΒ, όταν το κορίτσι κατέρρευσε, ενώ ο 22χρονος επιμένει ότι βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου, τελευταίου κατηγορούμενου.

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις.

Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.