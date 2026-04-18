Κεφαλονιά: «Παγίδευσαν το παιδί μου», ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς – Οι προσωπικές κόντρες των γιατρών και η ΕΔΕ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι, για τον οποίο κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες έπειτα από τις απολογίες τους. Η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με φερόμενη νοσηλεύτρια να καταγγέλλει ότι οι γιατροί του ΤΕΠ άργησαν να αναλάβουν το περιστατικό, πράγμα που το προσωπικό έχει διαψεύσει. Την ίδια ώρα ο υπουργός υγείας έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ ο πατέρας της κοπέλας ξεσπά ισχυριζόμενος ότι παγίδευσαν την κόρη του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η νοσηλεύτρια που είχε καταγγείλει τους γιατρούς του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, είναι γιατρός αναισθησιολόγος και είχε κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης σε άλλη υπόθεση με συνάδελφό της. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της η συγκεκριμένη γιατρός.

Μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο Μιχάλης Γιαννάκος, διέψευσε την καταγγελία της «νοσηλεύτριας» τονίζοντας ότι, «η Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή αυτά τα κτήνη άργησαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, δηλαδή από το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Και όχι γιατί δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο».

«Στο νοσοκομείο σε ενεργή εφημερία υπήρχαν καρδιολόγος γιατρός και αναισθησιολόγος. Και μάλιστα όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί, καρδιολόγος υποδέχτηκε την ασθενή και μαζί με την αναισθησιολόγο και επί 77 λεπτά βοήθησαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ 4:31 και 4:34 τα ξημερώματα ήταν στο σημείο και εκεί υπήρχαν αυτά τα δύο κ…, τα οποία είπαν ότι την βρήκαν στο πεζοδρόμιο, την οποία κουβάλησαν από το δωμάτιο που έμεναν και ήταν απαθέστατοι. Ήταν αισχροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν ότι έχει αργή αναπνοή, ότι δεν αντιδρά στο φως η κόρη των οφθαλμών της», πρόσθεσε.

«Τέσσερα λεπτά ήταν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν, έγινε ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή, από μία υποτίθεται νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, που είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Μόνο που είπε ψέματα γιατί δεν ήταν νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ η συγκεκριμένη που πήρε τηλέφωνο. Ήταν γιατρός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, η οποία δεν ήταν σε εφημερία. Η συνάδελφός της ήταν στο νοσοκομείο σε εφημερία που ήταν εκεί και επιλήφθηκε του κοριτσιού. Αλλά οι ίδιοι, επειδή έχουν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα, πριν από ένα μήνα είχαν διανυκτερεύσει και οι δύο στο τμήμα. Είχε κόντρα μία γιατρός με την άλλη που είχε βάρδια και πήρε και υποκρίθηκε τη νοσηλεύτρια και κατήγγειλε ψέματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Και το λέω καθαρά γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε στη συνέχεια ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα λέγοντας ότι φταίει το υγειονομικό σύστημα, ενώ οι ίδιοι είχαν δύο ώρες εκεί το κορίτσι χωρίς να ζητάνε βοήθεια γιατί στην αρχή αν ζήταγαν βοήθεια, το κορίτσι θα είχε σωθεί. Η κοπέλα ήταν στη σχολή βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν μία άριστη σπουδάστρια στο δεύτερο εξάμηνο. Πολύ καλό κορίτσι χωρίς να κάνει χρήση ναρκωτικών. Και η τραγική ειρωνεία ποια ήταν; Γιατί και η μάνα της ήταν βιοπαλαίστρια. Τελείωσε τη σχολή και εκείνο το βράδυ έκανε αποκλειστικό σε ασθενή και η κόρη της πέθανε κάτω και η ίδια δεν το ήξερε. Πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος που υποτίθεται δεν υπήρχε», επισήμανε.

Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

Τον δικό του Γολγοθά ανεβαίνει εδώ και 5 μέρες ο πατέρας της αδικοχαμένης Μυρτούς, ο οποίος ξέσπασε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της κόρης του. Ο ίδιος έκανε λόγο για παγίδα που έστησαν στην Μυρτώ, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».

Ο ίδιος μίλησε και για παγίδευση της κόρης του, τονίζοντας: «Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια του χαροκαμένου πατέρα, ο οποίος μίλησε για την «χειρότερη μέρα της ζωής του», όταν χρειάστηκε να ντύσει την Μυρτώ νύφη για την κηδεία της.

«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω “θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία”. Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.

Διαψεύδει τις καταγγελίες το προσωπικό του νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Τα όσα έχουν ειπωθεί για την φερόμενη καθυστερημένη προσέλευση των γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπου μεταφέρθηκε η 19χρονη Μυρτώ τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), αφού κατέρρευσε από χρήση κοκαΐνης, διαψεύδει το νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ενώ, σε σημερινή ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κεφαλονιάς τονίζουν ότι η γυναίκα που παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια και μίλησε για απουσία γιατρών στα ΤΕΠ την ημέρα του θανάτου της Μυρτούς έλεγε ψέματα και δεν ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το προσωπικό του νοσοκομείο κατάλαβε για ποια γυναίκα πρόκειται, τους ήταν ξεκάθαρο και το κίνητρο πίσω από την καταγγελία. Όπως γνώριζαν, η καταγγέλλουσα και μια άλλη γιατρός του νοσοκομείου είχαν προσωπική αντιπαράθεση και στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Την ώρα που όλο το νησί πενθούσε τον θάνατο της 19χρονης, για τον οποίο αναμενόταν και η απόφαση για την προφυλάκιση των κατηγορούμενων, μια γιατρός, φέρεται να βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει» τη συνάδελφό της, που όπως τελικά προέκυψε από τα στοιχεία της δικογραφίας, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η καταγγελία της «νοσηλεύτριας» μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στα social media, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διχασμός στις απόψεις για το τι πραγματικά συνέβη την ώρα που παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την Μυρτώ, αλλά και πόσο σωστά λειτούργησαν όλα στα ΤΕΠ εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά και όσα έγραψε στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης, η 19χρονη διασωληνώθηκε αμέσως και έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή. Η αντίδραση του υπουργού Υγείας ήταν το να διατάξει ΕΔΕ και να διαψεύσει όσα ειπώθηκαν από τη «νοσηλεύτρια». Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δε, υπέγραψαν ότι κανένας τους δεν ήταν πίσω από την ανώνυμη καταγγελία.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που απέστειλαν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας αναφέρει:

«ΠΡΟΣ:

Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας Διοικητή 6ης ΥΠΕ Υπουργό Υγείας

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή « Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί « ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ , αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ .

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ»

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία ξεκινά άμεσα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «λειτούργησε άψογα», επισημαίνοντας ότι η 19χρονη διασωληνώθηκε πριν καταλήξει από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

«Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.