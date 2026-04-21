Έσπασε τη σιωπή του για πρώτη φορά ο 23χρονος που συνελήφθη και κρατείται για θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μέσα από την φυλακή, αποκάλυψε πως γνώριζε την Μυρτώ τον τελευταίο 1.5 χρόνο ενώ μίλησε και για τον ρόλο του 66χρονου στην υπόθεση.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς όπου η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και εν τέλει ξεψύχησε, μόνη της, στην πλατεία. Οι 3 συλληφθέντες, συνεχίζουν να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, ενώ ο πατέρας της Μυρτούς δεν σταματά να φωνάζει πως το παιδί του παγιδεύτηκε από κύκλωμα μαστροπείας ή εμπορίας ναρκωτικών.

Ο 23χρονος μίλησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1 ισχυριζόμενος πως δεν εμπλέκεται σε κανένα κύκλωμα. Για τα όσα έγιναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε πως μεταμφιέστηκε και βάφτηκε για να κάνει μαζί με την 19χρονη βιντεοκλήση με τον 66χρονο.

Υπενθυμίζεται πως ο 66χρονος ήταν ο άνδρας που είχε στείλει χρήματα στην 19χρονη και με τα οποία φέρεται πως αγόρασε την κοκαΐνη.

Εξήγησε πως ο 66χρονος είχε ερωτική σχέση με την 44χρονη τρανς από την Αθήνα η οποία μάλιστα του τον γνώρισε.

Πρόσθεσε πως εκείνος κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την 19χρονη και στη συνέχεια επέστρεψε στο δωμάτιο για να βγάλει τα γυναικεία του ρούχα και να ξεβαφτεί.