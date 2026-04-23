Κεφαλονιά: Νέο βίντεο με τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς πριν πάνε μαζί στο Airbnb – Οι αντιφάσεις και η κατάθεση του συντρόφου της

Την ώρα που η Κεφαλονιά θρηνεί τον θάνατο της αδικοχαμένης Μυρτούς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από ανακοπή που υπέστη λόγω χρήσης κοκαΐνης, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση, με τις αρχές συνεχώς να καλούν περισσότερα πρόσωπα και ζητώντας νέες καταθέσεις από όσους φέρονται να εμπλέκονται.

Στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς προκειμένου να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για το μοιραίο βράδυ στην Κεφαλονιά: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ», είχε πει ο ίδιος στο Live News.

Η μαρτυρία του αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ακριβή ώρα που άφησε την 19χρονη στο σημείο που συναντήθηκε με τον 23χρονο, αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξε μαζί της μέσα στη νύχτα και που έφερε για πρώτη φορά στο φως το Live News. Χτες κατέθεσε επίσης ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, ενώ σήμερα ήταν να καταθέσει και η μητέρα της Μυρτούς, ωστόσο μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα λόγω της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως το «Live News» που αποκαλύπτει μία ακόμη αντίφαση του 23χρονου, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρεβέζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

«Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία», υποστήριξε.

Σε πλάνα στις 23:12 φαίνεται ο 23χρονος, ο οποίος μόλις είχε φτάσει στην πλατεία που είχαν το ραντεβού με τη Μυρτώ. Φορούσε γκρι ζακέτα με κουκούλα και ένα σακίδιο στην πλάτη. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτούς την άφησε στο σημείο, όπως έχουν πει και στις καταθέσεις τους, τόσο ο 23χρονος όσο και ο σύντροφος της 19χρονης.

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε», είπε ο σύντροφος της Μυρτούς.

Στις 23:20 ο 23χρονος καθόταν μόνος του στο παγκάκι και όχι με την Μυρτώ, όπως αρχικά είχε πει στην κατάθεσή του. Τέσσερα λεπτά μετά, ο 23χρονος σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το στενό που είχε αφήσει πριν 10 λεπτά την Μυρτώ ο σύντροφός της. «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά», πρόσθεσε ο φίλος της.

Ο 23χρονος επέστρεψε στο παγκάκι, κάθισε και πάλι μόνος του και περίμενε ξανά. Στις 23:28 έφυγε από την πλατεία προς την κατεύθυνση και πάλι του στενού που βρισκόταν η Μυρτώ. Δέκα λεπτά μετά, στις 23:38, έγινε βιντεοκλήση στον 66χρονο, με την 19χρονη να έχει δίπλα της ένα σακίδιο, πιθανότατα εκείνο που κουβαλούσε ο 23χρονος.

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)», είχε καταθέσει ο 66χρονος από την πλευρά του.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος κατηγορούμενος και πρώην αθλητής της άρσης βαρών στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι «την Μυρτώ την γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα.

Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση.

Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο», ανέφερε.