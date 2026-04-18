Κεφαλονιά: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο της Μυρτούς – «Υπήρχε σχέδιο να την ωθήσουν στην πορνεία»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά και το πανελλήνιο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως, ενώ στο στόχαστρο των αρχών παραμένει και ο 66χρονος που συνομιλούσε με την 19χρονη, λίγο πριν αυτή καταρρεύσει.

Οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μυρτούς, η οποία πέθανε από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης στο Αργοστόλι, με αποτέλεσμα κάτοικοι της Κεφαλονιάς να κινητοποιηθούν με αφορμή την αυξημένη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί. Την ίδια ώρα, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Μιλώντας στο Star, ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έχει ο 66χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους 220 ευρώ στη νεαρή, αμέσως μετά από βιντεοκλήση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, επίσης, η αναφορά ότι φέρεται να υπήρχε σχέδιο εκμετάλλευσης της νεαρής κοπέλας μέσω πορνείας, το οποίο όπως ειπώθηκε δεν υλοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της 19χρονης. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερη κοπέλα, ηλικίας 18 ετών, η οποία διέμενε σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτούς, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

Τον δικό του Γολγοθά ανεβαίνει εδώ και 5 μέρες ο πατέρας της αδικοχαμένης Μυρτούς, ο οποίος ξέσπασε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της κόρης του. Ο ίδιος έκανε λόγο για παγίδα που έστησαν στην Μυρτώ, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».

Ο ίδιος μίλησε και για παγίδευση της κόρης του, τονίζοντας: «Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια του χαροκαμένου πατέρα, ο οποίος μίλησε για την «χειρότερη μέρα της ζωής του», όταν χρειάστηκε να ντύσει την Μυρτώ νύφη για την κηδεία της.

«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω “θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία”. Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η Μυρτώ που είχε βγει βόλτα με τον σύντροφό της, συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της για να «αράξουν» σε ένα Airbnb. Η 19χρονη είχε γνωρίσει τον 23χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ωστόσο στην αρχή είχαν κόντρα, γιατί η Μυρτώ του άφηνε αρνητικά σχόλια. Αυτά τα σχόλια αποτέλεσαν αφορμή για τον νεαρό να απειλήσει την 19χρονη ότι θα την βρει και θα την σκοτώσει.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα ο 23χρονος προσέγγισε online ξανά τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, και της συστήθηκε με το πραγματικό όνομά του. Έτσι ξεκίνησαν να κάνουν παρέα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η 19χρονη γνώριζε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το οποίο είχε κόντρα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν στα τραγικά γεγονότα της περασμένης Τρίτης, όταν – σύμφωνα με τον 23χρονο – η Μυρτώ του πρότεινε να κλείσουν ένα δωμάτιο καταλύματος προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Αφού η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο και βρήκε τα χρήματα, έκλεισε το Airbnb και γύρω στις 00:30 πήγε εκεί με τον 23χρονο φίλο της.

Λίγη ώρα αργότερα και αφού επικοινώνησαν και με τον 26χρονο αρσιβαρίστα, εκείνος τους έφερε ποσότητα κοκαΐνης που του είχαν ζητήσει. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, ο 26χρονος έφυγε από το δωμάτιο, αφού πρώτα έκατσε μαζί τους και έκανε και αυτός κοκαΐνη, και λίγο πιο μετά επέστρεψε με περισσότερη δόση επειδή – όπως λέει – η Μυρτώ επέμενε να πάρει περισσότερη ποσότητα. Μέσα σε εκείνο το διάστημα είναι και η στιγμή που η Μυρτώ μιλά με βιντεοκλήση με τον 66χρονο και στη συνέχεια παθαίνει επιληπτική κρίση λόγω των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον 23χρονο φίλο της, είδε την Μυρτώ να κάθεται στο κρεβάτι και στη συνέχεια να έχει σπασμούς. Στην αρχή πίστευε ‘οτι το κάνει για πλάκα, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι κακό συμβαίνει με το κορίτσι. Εκεί ο ίδιος και ο 26χρονο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, προσπάθησαν να την βοηθήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, μπήκε στο δωμάτιο ο 22χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ήταν μαζί τους αλλά βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο με άλλη κοπέλα. Είπε ότι γνωρίζεται με τον 26χρονο, αλλά ότι δεν είχαν συνεννοηθεί για τίποτα και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εκεί οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του ζήτησαν βοήθεια με την Μυρτώ.

Εκεί, ο αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του την λιπόθυμη Μυρτώ, ο 22χρονος ακολούθησε κουβαλώντας το παλτό της Μυρτούς και ανοίγοντας την πόρτα στον 26χρονο για να βγουν από το κατάλυμα. Ο 23χρονος έμεινε πίσω για να μαζέψει το δωμάτιο για να μην γίνει αντιληπτό ότι έκαναν ναρκωτικά και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο δωμάτιο. Στο μεσοδιάστημα η Μυρτώ ήταν εγκαταλελειμμένη και λιπόθυμη στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το Airbnb, στο Αργοστόλι. Αφού την εντόπισαν περαστικοί, τυχαία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε ζωντανό αλλά σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο 26χρονος και ο 22χρονος είχαν φύγει από το σημείο, ενώ ο 23χρονος έχοντας στην κατοχή του το κινητό της Μυρτούς, το άφησε σε μια κοντινή καφετέρια και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα πάει κάποια κοπέλα να το πάρει μέσα στη μέρα. όπως ό ίδιος ο 23χρονος ισχυρίστηκε, αρχικά πήγε στο νοσοκομείο να δώσει το τηλέφωνο στους γονείς της Μυρτούς, όμως μόλις είδε αστυνομία στο σημείο φοβήθηκε και έφυγε για να μην μπλέξει. Αφού άφησε το κινητό στο κατάστημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπαθούσε να βρει τρόπους διαφυγής από το νησί. Μέσα σε όλα αυτά, οι γιατροί προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την άτυχη Μυρτώ στη ζωή, η οποία ωστόσο, κατέληξε αφότου υπέστη πνευμονικό οίδημα και ανακοπή από την χρήση κοκαΐνης.