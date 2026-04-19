Κεφαλονιά: Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο της Μυρτούς – Ο 66χρονος είχε στείλει ξανά χρήματα στην 19χρονη

Νέα στοιχεία, τα οποία οδηγούν στην εμπλοκή και άλλων ατόμων προαναγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης Μυρτούς, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη μέση του δρόμου στο Αργοστόλι και ξεψύχησε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του νοσοκομείου Κεφαλονιάς να την κρατήσουν στη ζωή.

Την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση της Κεφαλονιάς, εκτός των τριών προφυλακισθέντων που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, εξετάζει η αστυνομία, την ώρα που οι γονείς της Μυρτούς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο της 19χρονης κόρης τους και επιμένουν πως πίσω από τον χαμό της κρύβονται ύποπτα κυκλώματα μαστροπείας. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη, ο 66χρονος φέρεται να είχε στείλει κι άλλη φορά χρήματα στην 19χρονη, εκτός από τα 220 ευρώ που της έδωσε το μοιραίο βράδυ.

«Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος, που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παραδώσανε μετά σε ένα άλλο καφενείο, ό,τι μηνύματα θέλουν θα γράψουν και όποιος είναι υπεύθυνος θα δούμε στο δια ταύτα ποιος θα είναι», είπε ο πατέρας της Μυρτούς μιλώντας στο Mega.

Στο κάδρο των Αρχών, βρίσκεται ο 66χρονος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων που επικοινώνησε τελευταίος με την Μυρτώ και της έστειλε χρήματα, καθώς και ένας «Δημήτρης», που σύμφωνα με την κατάθεση του 66χρονου, ήταν το όνομα που άκουσε λίγο πριν διακοπεί η συνομιλία του με την 19χρονη.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων. Θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν όσα συνέβησαν στο Airbnb το μοιραίο βράδυ. Κομβικό σημείο αποτελεί η μεταφορά 220 ευρώ από τον 66χρονο μέσω συστήματος IRIS, έπειτα από βιντεοκλήση, δύο λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, οπότε η κοπέλα φαινόταν να έχει επαφή με το περιβάλλον.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η Μυρτώ που είχε βγει βόλτα με τον σύντροφό της, συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της για να «αράξουν» σε ένα Airbnb. Η 19χρονη είχε γνωρίσει τον 23χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ωστόσο στην αρχή είχαν κόντρα, γιατί η Μυρτώ του άφηνε αρνητικά σχόλια. Αυτά τα σχόλια αποτέλεσαν αφορμή για τον νεαρό να απειλήσει την 19χρονη ότι θα την βρει και θα την σκοτώσει.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα ο 23χρονος προσέγγισε online ξανά τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, και της συστήθηκε με το πραγματικό όνομά του. Έτσι ξεκίνησαν να κάνουν παρέα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η 19χρονη γνώριζε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το οποίο είχε κόντρα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν στα τραγικά γεγονότα της περασμένης Τρίτης, όταν – σύμφωνα με τον 23χρονο – η Μυρτώ του πρότεινε να κλείσουν ένα δωμάτιο καταλύματος προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Αφού η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο και βρήκε τα χρήματα, έκλεισε το Airbnb και γύρω στις 00:30 πήγε εκεί με τον 23χρονο φίλο της.

Λίγη ώρα αργότερα και αφού επικοινώνησαν και με τον 26χρονο αρσιβαρίστα, εκείνος τους έφερε ποσότητα κοκαΐνης που του είχαν ζητήσει. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, ο 26χρονος έφυγε από το δωμάτιο, αφού πρώτα έκατσε μαζί τους και έκανε και αυτός κοκαΐνη, και λίγο πιο μετά επέστρεψε με περισσότερη δόση επειδή – όπως λέει – η Μυρτώ επέμενε να πάρει περισσότερη ποσότητα. Μέσα σε εκείνο το διάστημα είναι και η στιγμή που η Μυρτώ μιλά με βιντεοκλήση με τον 66χρονο και στη συνέχεια παθαίνει επιληπτική κρίση λόγω των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον 23χρονο φίλο της, είδε την Μυρτώ να κάθεται στο κρεβάτι και στη συνέχεια να έχει σπασμούς. Στην αρχή πίστευε ‘οτι το κάνει για πλάκα, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι κακό συμβαίνει με το κορίτσι. Εκεί ο ίδιος και ο 26χρονο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, προσπάθησαν να την βοηθήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, μπήκε στο δωμάτιο ο 22χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ήταν μαζί τους αλλά βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο με άλλη κοπέλα. Είπε ότι γνωρίζεται με τον 26χρονο, αλλά ότι δεν είχαν συνεννοηθεί για τίποτα και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εκεί οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του ζήτησαν βοήθεια με την Μυρτώ.

Εκεί, ο αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του την λιπόθυμη Μυρτώ, ο 22χρονος ακολούθησε κουβαλώντας το παλτό της Μυρτούς και ανοίγοντας την πόρτα στον 26χρονο για να βγουν από το κατάλυμα. Ο 23χρονος έμεινε πίσω για να μαζέψει το δωμάτιο για να μην γίνει αντιληπτό ότι έκαναν ναρκωτικά και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο δωμάτιο. Στο μεσοδιάστημα η Μυρτώ ήταν εγκαταλελειμμένη και λιπόθυμη στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το Airbnb, στο Αργοστόλι. Αφού την εντόπισαν περαστικοί, τυχαία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε ζωντανό αλλά σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο 26χρονος και ο 22χρονος είχαν φύγει από το σημείο, ενώ ο 23χρονος έχοντας στην κατοχή του το κινητό της Μυρτούς, το άφησε σε μια κοντινή καφετέρια και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα πάει κάποια κοπέλα να το πάρει μέσα στη μέρα. όπως ό ίδιος ο 23χρονος ισχυρίστηκε, αρχικά πήγε στο νοσοκομείο να δώσει το τηλέφωνο στους γονείς της Μυρτούς, όμως μόλις είδε αστυνομία στο σημείο φοβήθηκε και έφυγε για να μην μπλέξει. Αφού άφησε το κινητό στο κατάστημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπαθούσε να βρει τρόπους διαφυγής από το νησί. Μέσα σε όλα αυτά, οι γιατροί προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την άτυχη Μυρτώ στη ζωή, η οποία ωστόσο, κατέληξε αφότου υπέστη πνευμονικό οίδημα και ανακοπή από την χρήση κοκαΐνης.

«Η Μυρτώ έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας»

Από την πλευρά του ο πατέρας της Μυρτούς, εξαπολύει «πυρά» κατά των κατηγορουμένων και καταγγέλλει ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας» ενώ αναφέρθηκε και στον 66χρονο που συνομιλούσε με την 19χρονη μέσω μηνυμάτων και της έστειλε 220 ευρώ το μοιραίο βράδυ, πριν το κορίτσι καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή, λέγοντας ότι ίσως είναι ο εγκέφαλος πίσω από την υπόθεση.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα.

Μάλιστα, ο πατέρας της 19χρονης αλλά και όλη της η οικογένεια, αμφισβητεί πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο στον 66χρονο, στα οποία αναφέρεται ότι είχαν διώξει τη Μυρτώ από το σπίτι και ότι εκείνη έμενε επί 5 μέρες σε παγκάκια. Αυτό που υποστήριξε, είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που έλεγχε το κινητό της και ζητούσε χρήματα από τον 66χρονο.

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον «Μαγκάιβερ». Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα. Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα».

«Οι γονείς ποτέ δεν την έδιωξαν»

Στο πλευρό των γονιών και οι συγγενείς και οι φίλοι τους, που και αυτοί προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό της Μυρτούς. Η νονά της 19χρονης από την πλευρά της, εξήγησε στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι ο πατέρας και η μητέρα της ήταν πάντα εκεί για την κόρη τους και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα…, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν», είπε η νονά της 19χρονης.

Μάλιστα η ίδια αποκάλυψε και το τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς την μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους 3 πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης», ανέφερε.

Πλέον οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνομιλίες της νεαρής κοπέλας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η συναλλαγή της με τον 66χρονο άνδρα το μοιραίο βράδυ. Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της Μυρτούς.

Τι συνέβη στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε η Μυρτώ

Την ώρα που όλο το νησί και οι οικείοι της Μυρτούς πενθούν τον θάνατό της, σάλος έχει δημιουργηθεί γύρω από το τι συνέβη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου μεταφέρθηκε η Μυρτώ λιπόθυμη και τελικά κατέληξε. Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία που έκανε δημόσια μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είναι νοσηλεύτρια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, λέγοντας ότι οι γιατροί στα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) άργησαν να αναλάβουν το περιστατικό της Μυρτούς.

Αυτό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από το προσωπικό του ίδιοι νοσοκομείου, καθώς και του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου αλλά και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, διέψευσαν την συγκεκριμένη καταγγελία τονίζοντας ότι οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν την Μυρτώ. Μάλιστα, όπως υποστήριξαν, η καταγγέλλουσα δεν είναι νοσηλεύτρια, αλλά γιατρός αναισθησιολόγος, η οποία είχε άλλα κίνητρα πίσω από την καταγγελία.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έβγαλε μία ανακοίνωση όπου διαψεύδεται το ενδεχόμενο να μην υπήρχαν οι γιατροί και πιθανότατα να μπορούσε να έχει σωθεί η Μυρτώ. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η δήθεν νοσηλεύτρια φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με άλλη γιατρό του νοσοκομείου, με την οποία έχουν αλληλομηνυθεί, και φέρεται να βρήκε ευκαιρία με την υπόθεση της Μυρτούς για να επωφεληθεί προσωπικά από το να καταγγείλει ψευδώς την συνάδελφό της. Αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα τόσο του Μιχάλη Γιαννάκου όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος διέταξε ΕΔΕ.

Η Ειρήνη Βουτσινά, πρόεδρος εργαζομένων νοσοκομείου Κεφαλονιάς, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα όσα συνέβησαν. «Υπήρχε καρδιολόγος. Ήταν εκεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέβηκε στα επείγοντα ο γιατρός που εφημέρευε και αμέσως μετά κατέβηκε και η αναισθησιολόγος που εφημέρευε. Το ΕΚΑΒ πήγε μέσα σε λίγα λεπτά», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν επιβεβαιώνει την καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου ότι η καταγγέλλουσα που βγήκε σε άλλη εκπομπή ως νοσηλεύτρια είναι γιατρός, η οποία βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την γιατρό, η οποία είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω μόνο και μόνο γιατί δεν έχω αποδείξεις. Μπορεί να εικάζω κάποια πράγματα, μπορεί να πιστεύω κάποια πράγματα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξεις.

Εγώ αυτό που θέλω είναι να διερευνηθεί το θέμα για να δούμε ποιος ήταν ακριβώς πίσω από αυτή τη δήλωση. Να πω και το εξής ότι ο κύριος Γιαννάκος φυσικά για να μιλάει μπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες. Δεν τον διαψεύδω σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι νοσηλεύτρια. Έχουμε κάνει μια έρευνα σαν νοσηλευτική υπηρεσία και με σιγουριά δεν είναι νοσηλεύτρια».