Κεφαλονιά: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τον θάνατο της Μυρτούς – Οι απολογίες, τα μηνύματα και οι τρεις συν ένας εμπλεκόμενοι

Την ώρα που όλη η Κεφαλονιά πενθεί τον χαμό της αδικοχαμένης Μυρτούς, η οποία «έσβησε» σε ηλικία 19 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη λόγω χρήση κοκαΐνης, οι τρεις κατηγορούμενοι συνεχίζουν να κάνουν αποποίηση ευθυνών και να αλληλοκατηγορούνται για το τι πραγματικά συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) στο Airbnb στο Αργοστόλι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οδηγήθηκαν σήμερα (17.04.2026) ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο της αδικοχαμένης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Οι συλληφθέντες συνεχίζουν να πετάνε το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλο, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα να παραδέχεται ότι πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, να αρνείται ωστόσο ότι άφησε αβοήθητη την 19χρονη. Ο 23χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι όλα ήταν ιδέα της Μυρτούς και ότι οι άλλοι δύο τον απέτρεψαν να καλέσει το ΕΚΑΒ, όταν το κορίτσι κατέρρευσε, ενώ ο 22χρονος επιμένει ότι βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Κατά τις απολογίες τους, αρχικά ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ανέφερε: «Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ. Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της».

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος που συνόδευσε τη Μυρτώ στο Airbnb για να κάνουν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Τέλος, ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, υποστήριξε ότι δεν είχε συνεννοηθεί με κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους, δεν συμμετείχε στην χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ, αλλά βρέθηκε στο ίδιο κατάλυμα τυχαία, επειδή είχε πάει εκεί με μία κοπέλα. «Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα», ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου, τελευταίου κατηγορούμενου και πλέον, η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, ο οποίος θα μελετήσει όλες τις απολογίες, θα τις αντιπαραβάλλει με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην δικογραφία και θα συσκεφθεί, στο επόμενο στάδιο, με την ανακρίτρια, όπου θα αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον των κατηγορουμένων, δηλαδή αν θα προφυλακιστούν με περιοριστικούς όρους ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις. Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.

Ο 66χρονος, η οργάνωση και το «κατηγορώ» του πατέρα

Τρία + ένα είναι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Εκτός από τους 3 κατηγορούμενους, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, με τον οποίο επικοινώνησε η 19χρονη το ξημέρωμα της 14ης Απριλίου πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε γνωρίσει από κοντά την Μυρτώ, αλλά του την σύστησε ο 23χρονος φίλος της και κατηγορούμενος για τον θάνατό της, μέσω ομαδικής συνομιλίας στα social media.

Ο 66χρονος είχε ανταλλάξει μηνύματα με την 19χρονη τα ξημερώματα της Τρίτης, όσο αυτή ήταν με τον 23χρονο και πήγαιναν στο Airbnb προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Στα μηνύματα η Μυρτώ του λέει ότι την έχουν διώξει από το σπίτι και ότι δεν έχει που να μείνει γιατί δεν έχει χρήματα. Τότε ο 66χρονος της στέλνει 220 ευρώ μέσω IRIS. Πρόκειται για συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ. Στην περιγραφή του όμως ο 23χρονος δεν ανέφερε πουθενά πως το δωμάτιο το πλήρωσε τελικά ένας 66χρονος που έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο 66χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ. Ο 46χρονος που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή και αποκάλυψε: «Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος.

Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω. Αυτός είχε οριστεί ως λογιστής μαζί με τον δικηγόρο. Ο οποίος δικηγόρος ήρθε και συστήθηκε μέσω ενός γνωστού ότι είναι δικηγόρος να ξεκαθαρίσει μια εταιρεία του πατέρα μου, να του καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, ότι θα μου έφτιαχνε μια εταιρεία για να σταματήσω την ατομική μου και να λειτουργεί η εταιρεία μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού».

Και συμπλήρωσε: «Πήγαμε και στο ΙΚΑ εδώ Σαντορίνη μαζί κάποια στιγμή, σαν δικηγόρος συστήθηκε, ότι είναι δικηγόρος από δω από κει, και στα ταξιδιωτικά γραφεία συστηνόταν ότι είναι δικηγόρος της εταιρείας μου. Και εκεί καταλάβαμε με τον δικηγόρο μου, που κάναμε την καταγγελία ότι αυτά τα χρήματα έχουν μπει στον λογαριασμό της Χάνα Γιάννα. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όλα όλα τα είχε αφήσει όλα απλήρωτα. Τα πλήρωσα εγώ μετά. Είναι όλα στη λίστα εκεί γραμμένα από εκατόν τόσα χιλιάρικα, μου έβγαλε μια απόφαση, πενήντα να πάρω, πενήντα πέντε και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει έως τώρα τίποτα ούτε ένα ευρώ. Ο (66χρονος) έκανε προσλήψεις, απολύσεις από το προσωπικό».

Από την πλευρά του, ο χαροκαμένος πατέρας της Μυρτούς, κατήγγειλε ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος με εγκέφαλο τον 66χρονο. Παράλληλα, έκανε λόγο για σχέδιο που έστησε ο 23χρονος σε βάρος της Μυρτούς. «Αυτή η γνωριμία με έναν μπάρμπα από την Πρέβεζα, ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτό το άτομο για μένα μπορεί να ήταν και ο αρχηγός της οργάνωσης, στημένο ήταν όλο αυτό. Ήρθαν στην Κεφαλονιά ο 23χρονος, πήγαν μαζί στην πλατεία στο Αργοστόλι, βρήκε η κόρη μου ένα δωμάτιο και της είπαν “θα σου συστήσω έναν άνδρα, έναν μπάρμπα, ένα γεροντάκι”, τι της είπαν, “και θα πεις ότι σε έδιωξαν οι γονείς σου και κοιμάσαι 5 μέρες σε παγκάκι για να σου στείλει λεφτά. Για να είμαστε πειστικοί θα πεις ότι το κινητό δεν έχει μπαταρία”. Μιλάμε για σχέδια διαβολικά», είπε.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η Μυρτώ που είχε βγει βόλτα με τον σύντροφό της, συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της για να «αράξουν» σε ένα Airbnb. Η 19χρονη είχε γνωρίσει τον 23χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ωστόσο στην αρχή είχαν κόντρα, γιατί η Μυρτώ του άφηνε αρνητικά σχόλια. Αυτά τα σχόλια αποτέλεσαν αφορμή για τον νεαρό να απειλήσει την 19χρονη ότι θα την βρει και θα την σκοτώσει.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα ο 23χρονος προσέγγισε online ξανά τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, και της συστήθηκε με το πραγματικό όνομά του. Έτσι ξεκίνησαν να κάνουν παρέα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η 19χρονη γνώριζε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το οποίο είχε κόντρα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν στα τραγικά γεγονότα της περασμένης Τρίτης, όταν – σύμφωνα με τον 23χρονο – η Μυρτώ του πρότεινε να κλείσουν ένα δωμάτιο καταλύματος προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Αφού η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο και βρήκε τα χρήματα, έκλεισε το Airbnb και γύρω στις 00:30 πήγε εκεί με τον 23χρονο φίλο της.

Λίγη ώρα αργότερα και αφού επικοινώνησαν και με τον 26χρονο αρσιβαρίστα, εκείνος τους έφερε ποσότητα κοκαΐνης που του είχαν ζητήσει. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, ο 26χρονος έφυγε από το δωμάτιο, αφού πρώτα έκατσε μαζί τους και έκανε και αυτός κοκαΐνη, και λίγο πιο μετά επέστρεψε με περισσότερη δόση επειδή – όπως λέει – η Μυρτώ επέμενε να πάρει περισσότερη ποσότητα. Μέσα σε εκείνο το διάστημα είναι και η στιγμή που η Μυρτώ μιλά με βιντεοκλήση με τον 66χρονο και στη συνέχεια παθαίνει επιληπτική κρίση λόγω των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον 23χρονο φίλο της, είδε την Μυρτώ να κάθεται στο κρεβάτι και στη συνέχεια να έχει σπασμούς. Στην αρχή πίστευε ‘οτι το κάνει για πλάκα, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι κακό συμβαίνει με το κορίτσι. Εκεί ο ίδιος και ο 26χρονο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, προσπάθησαν να την βοηθήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, μπήκε στο δωμάτιο ο 22χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ήταν μαζί τους αλλά βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο με άλλη κοπέλα. Είπε ότι γνωρίζεται με τον 26χρονο, αλλά ότι δεν είχαν συνεννοηθεί για τίποτα και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εκεί οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του ζήτησαν βοήθεια με την Μυρτώ.

Εκεί, ο αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του την λιπόθυμη Μυρτώ, ο 22χρονος ακολούθησε κουβαλώντας το παλτό της Μυρτούς και ανοίγοντας την πόρτα στον 26χρονο για να βγουν από το κατάλυμα. Ο 23χρονος έμεινε πίσω για να μαζέψει το δωμάτιο για να μην γίνει αντιληπτό ότι έκαναν ναρκωτικά και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο δωμάτιο. Στο μεσοδιάστημα η Μυρτώ ήταν εγκαταλελειμμένη και λιπόθυμη στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το Airbnb, στο Αργοστόλι. Αφού την εντόπισαν περαστικοί, τυχαία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε ζωντανό αλλά σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο 26χρονος και ο 22χρονος είχαν φύγει από το σημείο, ενώ ο 23χρονος έχοντας στην κατοχή του το κινητό της Μυρτούς, το άφησε σε μια κοντινή καφετέρια και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα πάει κάποια κοπέλα να το πάρει μέσα στη μέρα. όπως ό ίδιος ο 23χρονος ισχυρίστηκε, αρχικά πήγε στο νοσοκομείο να δώσει το τηλέφωνο στους γονείς της Μυρτούς, όμως μόλις είδε αστυνομία στο σημείο φοβήθηκε και έφυγε για να μην μπλέξει. Αφού άφησε το κινητό στο κατάστημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπαθούσε να βρει τρόπους διαφυγής από το νησί. Μέσα σε όλα αυτά, οι γιατροί προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την άτυχη Μυρτώ στη ζωή, η οποία ωστόσο, κατέληξε αφότου υπέστη πνευμονικό οίδημα και ανακοπή από την χρήση κοκαΐνης.

Πλέον οι τρεις συλληφθέντες, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα.