Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη τουρίστρια σε δυσπρόσιτη παραλία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μίας 62χρονης στην περιοχή Φτέρη της Κεφαλονιάς.

Η γυναίκα από την Πολωνία, ήταν μέλος ομάδας έξι τουριστών που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη δυσπρόσιτη παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε στο πόδι.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της ομάδας, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.



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Οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματία, προχώρησαν στην ακινητοποίησή της και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε σε υγειονομική μονάδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.