Κεφαλονιά: Βυθίστηκε ιστιοφόρο – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή, περίπου πέντε ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, κινητοποιώντας άμεσα τις λιμενικές Αρχές.

Στο σημείο στην Κεφαλονιά που βυθίστηκε το ιστιοφόρο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και παραπλέον πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το ιστιοφόρο, επιβιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό σκάφος, με το οποίο οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, υπό τη συνοδεία του περιπολικού του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αμφότεροι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες βυθίστηκε το ιστιοφόρο διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.