Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τους επικίνδυνους ελιγμούς του 26χρονου αρσιβαρίστα και οι προκλητικές αναρτήσεις του

Γνώριμος των αρχών από το 2020 είναι ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για τον έναν από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος της Μυρτούς που άφησε την τελευταία της πνοή στην Κεφαλονιά, έπειτα από πνευμονικό οίδημα και ανακοπή που υπέστη από χρήση κοκαΐνης. Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία ήταν μαζί με τη Μυρτώ τις τελευταίες στιγμές της πριν τον θάνατό της, έκαναν χρήση ναρκωτικών μαζί της και τελικά την εγκατέλειψαν σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος σύμφωνα και με το κατηγορητήριο, είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη, έχει πλέον 9 δικογραφίες σε βάρος του. Το ποινικό του μητρώο έχει «λερωθεί» για τα εξής:

Το 2020 κατηγορήθηκε για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή

Το ίδιο έτος, για πρόκληση ξανά απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση

Το 2021 για απειλή

Το 2022 για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας

Το 2023 για απειλή και τον νόμο περί ναρκωτικών

Το 2024 ξανά για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης

Το 2024 για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής

Τον Δεκέμβριο του 2025, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Live News, εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media ο 26χρονος με επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε σε δρόμο της Ζακύνθου στις 6 το πρωί. Το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε κάποιος άλλος αφού το βίντεο τραβάει ο 26χρονος από τη θέση του συνοδηγού.

Το περιστατικό με το περιπολικό

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, σύμφωνα με μαρτυρίες από το νησί και από ανθρώπους που συναναστρέφονταν μαζί του, είχε πολύ παραβατική και επιθετική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια και έμπλεκε συχνά σε διάφορα επεισόδια. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής.

Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της παραβατικής συμπεριφοράς του, με συμπλοκή με αστυνομικούς μετά από κατάσχεση του οχήματος του, αφού μέσα βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών στο αυτοκίνητό του 26χρονου και κατάσχεσαν το ΙΧ με αποτέλεσμα ο αρσιβαρίστας να επιχειρήσει να πάρει πίσω το κατασχεμένο όχημα.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη πριν 2 χρόνια, τον Απρίλιο του 2024, όταν ο τότε 24χρονος αρσιβαρίστας «μπούκαρε» σε αστυνομικό τμήμα και μαζί με φίλους του προσπάθησαν να σηκώσουν ένα περιπολικό αυτοκίνητο της ΕΛΑΣ.

Τότε, μια ομάδα 20 ατόμων εμφανίστηκε έξω από το ΑΤ Κεφαλονιάς, όπου βρισκόταν μόνο ένας φρουρός, με αποτέλεσμα τα μέλη να μπουν στο κτήριο με ευκολία. Σε βίντεο που τραβούσε ένας από την ομάδα του αρσιβαρίστα, φαίνονται τρία άτομα να προσπαθούν σηκώνουν με τα χέρια τους το περιπολικό της, προκειμένου να το μετακινήσουν και να ανοίξουν την πρόσβαση στον χώρο.

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2025 συνελήφθη ο αδελφός του για επικίνδυνους ελιγμούς. Προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να προχωρήσουν στη σύλληψη και κατηγορήθηκε για απείθεια και απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου.

«Δεν είχε άδεια οδήγησης»

Μάλιστα, ο 26χρονος είχε προκαλέσει και τροχαίο με παράσυρση πεζού. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην Αθήνα, και ευτυχώς το θύμα δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Ήταν 2021, όταν ο 26χρονος τότε χωρίς άδεια οδήγησης και με μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι και χτύπησε έναν άνδρα που περπατούσε σε διάβαση και περνούσε στην απέναντι πλευρά.

Σύμφωνα με το 57χρονο θύμα, ο 26χρονος έμεινε στο σημείο του τροχαίου αλλά δεν ενδιαφέρθηκε για την σωματική ακεραιότητα του άνδρα. Περίμενε να μπει στο ασθενοφόρο και δεν μίλησαν ξανά.

«Πήγαινα στην δουλειά και περνάω τη συγκεκριμένη διάβαση κάθε πρωί στην Καλλιρόης, κανονικά με το πράσινο. Και τότε ένα αυτοκίνητο με χτύπησε… Αυτός ερχόταν από την Ηλιουπόλεως, είχε υποχρεωτική πορεία μπροστά, έκανε αριστερά, που δεν επιτρεπόταν και έπεσε πάνω σε μένα. Εγώ ήμουν πεζός. Πήγαινα κανονικά στην πορεία μου, αναμμένο πράσινο φανάρι. και ξαφνικά το αυτοκίνητο με χτύπησε. Έμεινε, δεν έφυγε. Αποδείχτηκε ότι δεν είχε άδεια οδήγησης και ότι το όχημά του δεν ήταν ασφαλισμένο. Δεν μου μίλησε, έμεινε εκεί, τον είδα. Ήρθε το ασθενοφόρο, δεν με πήρε ποτέ ένα τηλέφωνο να μου πει “πώς είσαι”. Δεν είχα καμία άλλη επικοινωνία μαζί του», είπε ο 57χρονος.