Κεφαλονιά: Απείλησε και επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – Έξι συλλήψεις σε κέντρο διασκέδασης στο Αργοστόλι

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές την Κυριακή (21.06.2026) στην Κεφαλονιά, έπειτα από ελέγχους σε κέντρο διασκέδασης.

Πέντε από τους πελάτες του νυχτερινού κέντρου στο Αργοστόλι, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στον έλεγχο των αρχών με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στις συλλήψεις τους. Μάλιστα, συνελήφθη και ο ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος στην Κεφαλονιά, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους.

Ένας εκ των 5 συλληφθέντων μάλιστα, απείλησε και επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μέλους της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν 6 άτομα κατά τη διάρκεια ελέγχων της Δ.Α.Ο.Ε. σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, έξι άτομα, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- απείθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων που ενέχουν χαρακτηριστικά σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα- κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του Αργοστολίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 5 από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών και να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, ενώ ένας εξ’ αυτών απείλησε και επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μέλους της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας.

Επιπλέον, συνελήφθη ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.