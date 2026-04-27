Κεφαλονία: Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Νέα ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονία, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχε βρεθεί η 19χρονη.

Σύμφωνα με το Star η αυτοψία στο δωμάτιο 10 στην Κεφαλόνιά πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04/2026) και διήρκεσε περίπου μία ώρα και 15 λεπτά.

Στη διαδικασία συμμετείχαν η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί, καθώς και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα.

Και αυτό γιατί ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές την πρώτη ημέρα, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος.

Ωστόσο, έγινε λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων.

Έρευνες έγιναν επίσης και σε γειτονικούς χώρους.

Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Η ανακρίτρια έχει δώσει εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων, τα οποία εκτιμάται ότι αποκαλύψουν τις κινήσεις και τις επαφές του 23χρονου πριν από το περιστατικό.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι είπε ο κατηγορούμενος στη Μυρτώ και την έπεισε να μεταβούν στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

«Ο 23χρονος ζήλευε τη Μυρτώ»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης, ο 23χρονος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από έναν μικρό καυγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό.

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που γνώριζε τον 66χρονο άνδρα και τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ, ενώ φέρεται να απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρχές.

Επιπλέον, οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις: ενώ υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε παγκάκι, υλικό από κάμερες τον κατέγραψε να κινείται μόνος του.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.