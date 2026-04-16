Κερατσίνι: Συνελήφθη 46χρονος που έκρυβε στο κατάστημά του πάνω από 500 πυροτεχνήματα και 300 κροτίδες

Λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, καθώς εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες κροτίδες και βεγγαλικά, μεταξύ των οποίων και αρκετές σε ένα κατάστημα στο Κερατσίνι, για τις οποίες συνελήφθη ένας 46χρονος.

Σημαντικό πλήγμα στην παράνομη διακίνηση πυροτεχνημάτων κατάφερε η ΕΛΑΣ, μέσα από την επιχείρηση «Spark-Down» στον Πειραιά, φέρνοντας στο φως μεγάλη ποσότητα από επικίνδυνα υλικά, όπως κροτίδες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης της ΕΛΑΣ, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη καταστήματος στο Κερατσίνι, από το οποίο φέρεται να είχαν προμηθευτεί κροτίδες ένας 14χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι είχαν ήδη συλληφθεί σε προηγούμενη δράση της αστυνομίας.

Μετά από στοχευμένη έρευνα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στο κατάστημα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 504 πυροτεχνήματα, 318 κροτίδες και 10 καπνογόνα.

Ο 46χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα βιβλία καταγραφής για την προέλευση και τη διάθεση των προϊόντων, όπως προβλέπει ο νόμος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», συνελήφθη την 9-4-2026 από αστυνομικούς του Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 46χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στο Κερατσίνι και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και περί διαθεσιμότητας και αγοράς ειδών πυροτεχνίας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων και έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν κατάστημα στην περιοχή του Κερατσινίου από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκαν πυροτεχνήματα 14χρονος και 42χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν (Σχετικό το από 15-4-2026 Δελτίο Τύπου).

Μετά από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-504- πυροτεχνήματα.

-318- κροτίδες και

-10- καπνογόνα

για τα οποία, ο 46χρονος ιδιοκτήτης, στερούνταν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία κίνησης που αφορούν στην προέλευση και τη διάθεση τους και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.