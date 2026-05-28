Κερατσίνι: Μηχανάκι delivery παρέσυρε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/05/2026) στο Κερατσίνι, όταν μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Το τροχαίο στο Κερατσίνι συνέβη περίπου στις 11 το βράδυ, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου παρέσυρε τη νεαρή την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο διανομέας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.