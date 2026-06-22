Κερατσίνι: Βίντεο από το τροχαίο με τη μηχανή και το σχολικό, μετά από καταδίωξη

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6/26) μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε στην περιοχή των Μεγάρων και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι, με την μηχανή να τουμπάρει στο δρόμο και τους αναβάτες -έναν άνδρα και μία γυναίκα- να τραυματίζονται.

Η μηχανή, πριν καταλήξει τουμπαρισμένη στο δρόμο, συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν παιδιά. Στις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνεται η στιγμή που η μηχανή σέρνεται στο δρόμο, μετά τη σύγκρουση με το λεωφορείο.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο, φαίνονται λίγο αργότερα, να φτάνουν στο σημείο και οι αστυνομικοί, που καταδίωκαν τους αναβάτες της μηχανής.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/keratsini.mp4

Οι δύο αναβάτες μετά το τροχαίο, φαίνονται σε άλλο βίντεο να κάθονται στο δρόμο και να συνομιλούν με αστυνομικούς.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/keratsini-2.mp4

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός της μηχανής που ήταν χωρίς πινακίδες, δεν σταμάτησε σε σήμα των Αστυνομικών στα Μέγαρα. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν, φτάνοντας μέχρι της διασταύρωση της λεωφόρου Σαλαμίνος και Άγγελου Σικελιανού στο Κερατσίνι, όπου η μηχανή συγκρούστηκε με το σχολικό.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα «ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο και είδαμε μια μηχανή να σέρνεται για τουλάχιστον 10 μέτρα. Η μηχανή χτύπησε πάνω στο σχολικό το οποίο εκείνη την ώρα είχε παιδάκια μέσα. Ευτυχώς τα παιδάκια, δεν τραυματίστηκε κάνεις αλλά σοκαρίστηκα μαζεύτηκε Αστυνομία και απ’ ό,τι μάθαμε γινόταν καταδίωξη γιατί τα πιτσιρίκια έχουν φύγει από τα Μέγαρα από μπλόκο μάλλον αστυνομικών».

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Πηγή newsit.gr