Κατερίνη: Συναγερμός για ανατροπή λέμβου – Σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών υπηκόων Σερβίας, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/07/2026) στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Κατερίνη.

Οι τρεις επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα, ωστόσο εντοπίστηκαν άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην Κατερίνη και σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, τα οποία έσπευσαν στο σημείο που ανατράπηκε η λέμβος και τους μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή.

Στη συνέχεια, η λέμβος περισυνελέγη και μεταφέρθηκε στη στεριά με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.