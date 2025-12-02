Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για την οπλοκατοχή – Τι προβλέπει για τις μπαλωθιές

Κατατέθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις αλλαγές αναφορικά με την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, μετά τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η τροπολογία για την οπλοκατοχή εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο έχει τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής και φέρνει σημαντικές αλλαγές στο νομοθεσία για τα όπλα, τα εκρηκτικά και την πρόληψη επικίνδυνων επεισοδίων μεταξύ.

Η δέσμη των παρεμβάσεων από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιχειρεί εκσυγχρονισμό του πλαισίου, αυστηροποίηση ποινών και θεσμοθέτηση νέων προληπτικών εργαλείων απέναντι σε φαινόμενα βίας και παράνομης οπλοκατοχής.

Νέος μηχανισμός προληπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα

Σύμφωνα με την τροπολογία εισάγεται για πρώτη φορά διαδικασία επιβολής προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών όταν προκύπτει «άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας λόγω έντονης φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. οικογενειακές διαφορές, τοπικές-πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.).

Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

-απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων χώρων,

-απαγόρευση επικοινωνίας,

-παράδοση όπλων,

-εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα,

-παροχή στοιχείων επικοινωνίας,

-συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα.

Η διάρκεια μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες, με δυνατότητα νέας επιβολής μετά την άσκηση ποινικής δίωξης.

Πιο αυστηρές ποινές για μπαλωθιές, κατοχή, χρήση και μεταφορά όπλων

Η τροπολογία τροποποιεί σειρά διατάξεων με στόχο την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των ποινών:

-Κατοχή κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια: ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 ευρώ.

-Καθυστερημένη ανανέωση άδειας: παύει η ποινική ευθύνη μόνο αν ο κάτοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου.

-Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών: ελάχιστη ποινή 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

-Παράνομη χρήση εκρηκτικών ή άσκοπων πυροβολισμών: φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

-Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται άσκοπους πυροβολισμούς και δεν τους αναγγέλλουν άμεσα στις αρχές, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ.

Νέο αδίκημα: Παρακίνηση ή διαφήμιση παράνομης οπλοκατοχής

Για πρώτη φορά θεσπίζεται το αδίκημα της παρακίνησης, πρόκλησης ή «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, με αυστηρές ποινές και επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που η παρακίνηση απευθύνεται σε ανήλικο, οι ποινές γίνονται πιο αυστηρές.

Διακεκριμένες περιπτώσεις και βαριές ποινές για όπλα σε ευαίσθητους χώρους

Η τροπολογία επεκτείνει τον κατάλογο των χώρων όπου η παράνομη οπλοκατοχή αντιμετωπίζεται ως κακούργημα, όπως:

-αστυνομικές υπηρεσίες,

-δικαστήρια,

-εκπαιδευτικά ιδρύματα,

-αθλητικοί χώροι,

-χώρους λατρείας, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις,

-εμποροπανηγύρεις,

-μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ποινές κάθειρξης και χρηματικές ποινές, ενώ η υποτροπή επιφέρει ακόμη βαρύτερη ποινική μεταχείριση.

4 μήνες προθεσμία για παράδοση παράνομων όπλων χωρίς ποινή

Ακόμη σύμφωνα με την τροπολογία εισάγεται μια ειδική μεταβατική ρύθμιση. Συγκεκριμένα όποιος κατέχει παράνομα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα μπορεί να τα παραδώσει οικειοθελώς στην αστυνομία εντός τεσσάρων μηνών, χωρίς να διωχθεί για παράνομη οπλοκατοχή.

Μετά από έλεγχο, εφόσον τα όπλα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια, μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο εφόσον λάβει άδεια. Τα υπόλοιπα περιέρχονται στο Δημόσιο.