Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων από 20 επιχειρήσεις στην Αττική – Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και προϊόντων ζωικής προέλευσης προχώρησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη επιχείρηση, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος στο Ίλιον.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Κατά τον έλεγχο στους ψυκτικούς θαλάμους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς δεν έφεραν τη νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς.

Κατασχεμένα κρέατα

Ακολούθησε διαδικασία ιχνηλάτησης της διακίνησης των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα είχαν διοχετευθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, προχώρησαν σε νέους ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων.

Μετά τις νέες κατασχέσεις, η συνολική ποσότητα των προϊόντων κρέατος που αποσύρθηκαν ανήλθε σε 6,2 τόνους.

Τόνοι κρεάτων κατέσχεσε η Περιφέρεια

Οι εκθέσεις κατάσχεσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί, σύμφωνα με την Περιφέρεια, οριστικές και εκτελεστές, ενώ έχουν συγκροτηθεί οι αρμόδιες τριμελείς επιτροπές για την εξέταση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου», υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων θα συνεχιστούν.

«Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, σημείωσε ότι ένας έλεγχος στο Ίλιον αποκάλυψε «μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική».

Γύρος που κατασχέθηκε

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι τα ελεγκτικά της κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 24.136 ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων ή επικίνδυνων προϊόντων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά τροφίμων.