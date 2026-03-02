Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου Gerald Ford στο κινητό του – Πως μπήκε στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα καθώς ο Γεωργιανός είχε στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου Geralnd Ford ενώ έστελνε πληροφορίες στο Ιράν μέσω εφαρμογής.

Ο 36χρονος Γεωργιανός ήρθε στην Αθήνα από την Γερμανία και στη συνέχεια στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκανε τον τουρίστα, ενώ όπως όλα δείχνουν διενεργούσε κατασκοπεία για το Ιράν με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μάλιστα στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε ο Αζέρος που είχε συλληφθεί πριν μερικούς μήνες για κατασκοπεία στην περιοχή.

Να θυμίσουμε ότι παράλληλα είχε συλληφθεί ακόμη ένας Αζέρος εκείνη την περίοδο στην Κύπρο, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είχε σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Γεωργιανός είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες από το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford το οποίο είχε καταπλεύσει στη Σούδα.

Το Σαββατοκύρια που μας πέρασε ανέβηκε στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ και την Ελληνική Αστυνομία και σήμερα το μεσημέρι (02/03/2026) προσήχθη και αναμένεται να συλληφθεί.

Οι Αρχές του έχουν κατασχέσει κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή και λάπτοπ ενώ ο ίδιος δηλώνει που απλά είναι τουρίστας που επισκέφθηκε την περιοχή.

ΕΥΠ και Ελληνική Αστυνομία αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαιτέρως σοβαρή και ψάχνουν αν διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

