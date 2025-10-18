Καταδίωξη από την Καστοριά μέχρι την Κοζάνη τεσσάρων δραστών με 43 κιλά κάνναβη – Φωτογραφίες από τα ναρκωτικά και τα αυτοκίνητα

Καταδίωξη στην Καστοριά και σύλληψη στην Κοζάνη τριών ανδρών και μίας γυναίκας, που μετέφεραν μεγάλη ποσότητα ακατέργαστη κάνναβη. Οι συλληφθέντες επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, στο ένα από τα οποία κρύβονταν τα ναρκωτικά.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία το Σάββατο (18.10.2025), μετά την περιπετειώδη σύλληψη των τεσσάρων δραστών στην Κοζάνη, κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 42 κιλών και 869 γραμμαρίων, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη μετέπειτα διακίνηση τους, να ξεπερνά τα 686.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε τα ναρκωτικά, ενώ το άλλο λειτουργούσε ως προπομπός.

Πρόκειται για μία 26χρονη γυναίκα και τρεις άνδρες, ηλικίας 24, 29 και 44 ετών, που πλέον κατηγορούνται για «διακίνηση ναρκωτικών ουσιών« και για «απείθεια».

Ήταν βραδινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε δύο αυτοκίνητα, από τα οποία το ένα Ι.Χ.Ε. και το άλλο Ι.Χ.Φ., τα οποία κινούνταν σε περιοχή της Καστοριάς.

Οι οδηγοί τους δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης των αστυνομικών και αφού ανέπτυξαν ταχύτητα, τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι επιβαίνοντες του Ι.Χ.Ε. οχήματος, περνώντας από αγροτική-δασική περιοχή της Καστοριάς, αφού πέταξαν δύο σακβουαγιάζ που περιείχαν 39 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 42 κιλών και 869 γραμμαρίων, συνέχισαν την πορεία τους, προς την Κοζάνη.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 24χρονο και την 26χρονη ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Κοζάνης και συνελήφθησαν. Κατόπιν, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, σε περιοχή της Κοζάνης και το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 29χρονο και τον 44χρονο.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

– 42 κιλά και 869 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

– 1 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,

– 4 κινητά τηλέφωνα και

– 4 κάρτες SIM.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.