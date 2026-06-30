Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Από «θαύμα» σώθηκε ένοικος – «Είχε βγει να πάρει φάρμακα ελάχιστα λεπτά πριν»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγωνιώδεις έρευνες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Μέσα στο σκηνικό του τρόμου μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η ιστορία μιας γυναίκας που διέμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο συγκλονίζει, καθώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο για ελάχιστα λεπτά χάρη σε μια τυχαία απόφαση.

​Η ένοικος του διαμερίσματος είχε κυριολεκτικά «άγιο», αφού βγήκε από το κτίριο λίγο πριν αυτό μετατραπεί σε μια μάζα από μπάζα και σκόνη.

Συγγενείς της, οι οποίοι έμαθαν έντρομοι την είδηση από το διαδίκτυο και έσπευσαν αμέσως στο σημείο από τη Νίκαια, περιγράφουν πως η γυναίκα δεν είχε σκοπό να βγει εκείνη την ώρα, αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή.

​«Μένει στο υπερυψωμένο ισόγειο. Από τύχη έλειπε εκείνη την ώρα, δεν ήταν να φύγει. Είχε βγει απλά να πάει να πάρει κάποια φάρμακα», ανέφερε στενός συγγενής της.

​Την ίδια ώρα, η αδερφή του συζύγου της, προσπαθώντας να την εντοπίσει μέσα στο πανικόβλητο πλήθος, μετέφερε την ανακουφιστική αλλά και δραματική εικόνα των πρώτων λεπτών:

​«Για καλή της τύχη η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι. Είχε πάει να πάρει κάτι συγκεκριμένα φάρμακα, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος της παιδιά.

Την πήραμε τηλέφωνο, είναι κάπου εδώ από πίσω», δήλωσε, με την αγωνία για το εγκλωβισμένο κατοικίδιο να παραμένει ζωντανή.