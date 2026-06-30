Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις για πολεοδομικές παραβάσεις

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς άρθηκαν οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί, λόγω του περιστατικού.

Ωστόσο εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στην οδό Αλκμήνης, στα Κάτω Πετράλωνα, όπου νωρίτερα την Τρίτη κατέρρευσε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων.

Λίγα λεπτά μετά τις 19:00, ο δρόμος άνοιξε ξανά, και φανερώθηκαν οι ζημιές και στα διπλανά κτίσματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η είσοδος της πολυκατοικίας στα αριστερά του κτίσματος που κατέρρευσε, η οποία έχει κατακλυστεί από συντρίμμια.



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Την ίδια στιγμή, οι έρευνες -παρότι όχι με την ίδια ένταση- συνεχίζονται στα ερείπια, με τις τελευταίες πληροφορίες να συγκλίνουν στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης.

Ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει σκυλί στα συντρίμμια.

Στις έρευνες συνδράμει και ειδικό drone του δήμου Αθηναίων, ενώ η «σκυτάλη» σταδιακά θα περάσει στους μηχανικούς της Περιφέρειας Αττικής που, μεταξύ άλλων, θα ελέγξουν και τα γύρω κτίρια αλλά και θα εξετάσουν τα αίτια της κατάρρευσης.