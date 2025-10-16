Κατάπιε 72 συσκευασίες κοκαΐνης αλλά τον έπιασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Νεαρός από τη Βραζιλία, είχε καταπιεί 72 ωοειδείς συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 840 γραμμαρίων, για να την περάσει από τους ελέγχους του Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά δεν τα κατάφερε.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος θεωρείται «βαποράκι» διεθνούς ομάδας διακίνησης κοκαΐνης από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο 22χρονος έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα από τη Γαλλία, την Τετάρτη 15-10-2025, αλλά εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που κάνει η Δίωξη Ναρκωτικών και συνελήφθη.

Σε έρευνα που του έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί την κοκαΐνη στην προσπάθειά του να την περάσει ενώ πάνω του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την αστυνομία ερευνάται ποιος θα ήταν ο παραλήπτης των ναρκωτικών στην Ελλάδα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.