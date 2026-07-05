Καστελόριζο: «Όσα λένε για μένα είναι ψέματα και τραγελαφικά», λέει ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνυση

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να έχει πάρει η υπόθεση με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο ο οποίος είχε γίνει γνωστό ότι συνελήφθη μετά από καβγά με έναν ιδιοκτήτη ταβέρνας. Εκείνος όμως δίνει μία διαφορετική εκδοχή της ιστορίας υποστηρίζοντας ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και η σύλληψη παρουσιάστηκε με λανθασμένο τρόπο.

Ο γιατρός μιλάει στις «Εξελίξεις Τώρα» και ξεκαθαρίζει μια κατάσταση που παρουσιάστηκε πολύ μπερδεμένη. «Η σύλληψη έγινε μετά την δεύτερη εκπομπή λόγω της πρώτης . Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες. O κος. Άδωνις αναφέρεται σε μια δεύτερη σύλληψη που έγινε την επόμενη μέρα», ανέφερε αρχικά ο γιατρός.

Αρχικά, οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ανέφεραν ότι η μήνυση είχε κατατεθεί από τον Δήμαρχο Μεγίστης. Τελικά όμως, η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία επιχειρηματία του νησιού, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν γιατί δεν μπόρεσε να περάσει ασθενοφόρο, επειδή προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος.

«Ο διοικητής της αστυνομίας μου έχει πει ότι είμαι υπό κράτηση και θα έρθει να με συλλάβει μόλις κλείσουμε την εκπομπή, άρα αν θέλουμε να φιλοξενήσουμε ασθενή εμείς θα πρέπει να μετακομίσουμε».

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ουδέποτε κατονόμασε κάποιον άνθρωπο ώστε να δικαιολογείται η καταγγελία και η σύλληψή του.

«Η μήνυση έγινε για την εκπομπή θεωρήθηκε ότι κατονόμασα στην εκπομπή τον μαγαζάτορα. Τώρα το αν είναι θέμα του ΕΣΥ ή όχι να πείτε στον Άδωνι, «ας κοιτάξει γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξαρχής».

«Αυτά που λέει ο Άδωνις στο βίντεο με τη σύλληψη, δεν έγινε λόγω της δημοτικής αρχής, έγινε κι’ άλλη σύλληψη δεύτερη, είναι όλα ψευδή και τραγελαφικά. Η αστυνομία ήταν φιλικότατη, η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτορας πίστεψε ότι τον κατονόμασα και έγινε δυσφήμηση», είπε τέλος ο γιατρός.

Η υπόθεση αυτή έχει σηκώσει κύμα αντιδράσεων και ανακοινώσεων από τους νοσοκομειακούς γιατρούς και την ίδια ώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης και η αρμόδια υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η πλευρά του ιδιοκτήτη της ταβέρνας

Όπως είχε υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας στο newsit.gr, το περιστατικό που πυροδότησε τον καβγά έγινε το πρωί όταν το ασθενοφόρο του αγροτικού ιατρείου έσκισε περνώντας την τέντα της επιχείρησης, ενώ ο ίδιος και οι συνεργάτες του απουσίαζαν από το κατάστημα.

Το ίδιο βράδυ, όταν συνάντησε τον γιατρό, του απηύθυνε έναν τυπικό χαιρετισμό, όμως -όπως αναφέρει- εκείνος αντέδρασε ειρωνικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο γιατρός φέρεται να τον απείλησε ότι θα καλέσει το Υγειονομικό και ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες σε βάρος της επιχείρησης. Όπως υποστηρίζει, οι τόνοι ανέβηκαν και το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε περίπου 80 άτομα.

«Έχουμε ήδη καταθέσει μία μήνυση για το περιστατικό και θα ακολουθήσει δεύτερη, οικογενειακή μήνυση, για τις απειλές και τον τρόπο με τον οποίο μίλησε στη μητέρα μου», είχε πει ο ιδιοκτήτης.