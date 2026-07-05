Καστελόριζο: «Οι δυο γιατροί είχαν ήδη παραιτηθεί όταν έγινε το επεισόδιο στο λιμάνι» λέει η 2η ΥΠΕ

Διευκρινίσεις για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Καστελόριζο, με πρωταγωνιστές δύο αγροτικούς γιατρούς και δημοτικούς υπαλλήλους, έδωσε η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου.

Η ΥΠΕ υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως όταν εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια στο λιμάνι στο Καστελόριζο, οι δύο γιατροί δεν ήταν πλέον υπάλληλοι του ΕΣΥ, καθώς οι παραιτήσεις τους είχαν ήδη γίνει αποδεκτές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ένας από τους δύο γιατρούς συνελήφθη έπειτα από τη συμπλοκή και τις εκατέρωθεν εγκλήσεις που ακολούθησαν κατά την προσπάθειά τους να αναχωρήσουν από το νησί.

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ διευκρίνισε ότι οι δύο γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους αφού απορρίφθηκε αίτημά τους για ταυτόχρονη λήψη άδειας.

Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι κατά τον χρόνο του μετέπειτα επεισοδίου είχαν ήδη απολέσει την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.

Τα γεγονότα που συνέβησαν αργότερα, με την προσπάθεια δημοτικών υπαλλήλων να εμποδίσουν την αποχώρηση των γιατρών από το νησί, ήταν διένεξη «μεταξύ δύο ιδιωτών και αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού», διευκρινίζει η ΥΠΕ.

Η ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο, η Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high

sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρια»

Το χρονικό του επεισοδίου και της σύλληψης

Η υπόθεση εξελίχθηκε γρήγορα, από μια υπηρεσιακή διαφωνία σε αστυνομικό συμβάν. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής:

Οι δύο αγροτικοί γιατροί, έχοντας τοποθετηθεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Μεγίστης για λιγότερο από έναν μήνα, αιτήθηκαν να λάβουν άδεια τις ίδιες ακριβώς ημέρες.

Η διοίκηση απέρριψε το αίτημα επικαλούμενη λόγους υγειονομικής ασφαλείας του νησιού. Αντιδρώντας στην απόφαση, οι γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 να θεωρούνται πλέον ιδιώτες.

Κατά την προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από το νησί, σημειώθηκε σοβαρό φραστικό επεισόδιο και έντονη διένεξη με δημοτικούς υπαλλήλους και τοπικούς φορείς. Οι τελευταίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την αιφνίδια εγκατάλειψη της δομής υγείας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και να ακολουθήσει η σύλληψη του γιατρού, έπειτα από εκατέρωθεν εγκλήσεις και καταγγελίες για τη συμπεριφορά και τις συνθήκες της λογομαχίας.

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας

Θέση για το περιστατικό πήρε άμεσα και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση των γιατρών, ενώ έσπευσε να καθησυχάσει τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του ακριτικού νησιού.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Καστελόριζο δεν πρόκειται να μείνει ούτε λεπτό χωρίς πλήρη υγειονομική θωράκιση. Είναι εντελώς απαράδεκτο γιατροί που βρίσκονται στο νησί λιγότερο από έναν μήνα να απαιτούν ταυτόχρονη άδεια και, όταν η διοίκηση αρνείται για αυτονόητους λόγους, να επιλέγουν την αιφνίδια παραίτηση. Η αντίδραση της 2ης ΥΠΕ ήταν ακαριαία, στέλνοντας ήδη εξειδικευμένη Γενική Ιατρό και νέο αγροτικό γιατρό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

«Όσον αφορά τα επεισόδια και τις συλλήψεις που ακολούθησαν μεταξύ των παραιτηθέντων και των δημοτικών υπαλλήλων, ο νόμος ισχύει απαρέγκλιτα για όλους και η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Το κράτος προστατεύει τους ακρίτες μας και τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές», κατέληξε.