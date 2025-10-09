Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη, πάμε σε μία δίκη χωρίς ενόχους, τι να περιμένουμε;»

«Δικαίως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Δεν έγινε έρευνα για την έκρηξη ενώ έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι ο κόσμος δεν πέθανε από τη σύγκρουση, δεν μπορούσε να αναπνεύσει» τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με το «πράσινο φως» που δόθηκε στα αιτήματα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα των Τεμπών, μίλησε σήμερα (08.10.2025) εκτενώς για τη νέα τροπή στην υπόθεση, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και των υπόλοιπων συγγενών για εκταφή, και διενέργεια ταυτοποίησης και τοξικολογικών εξετάσεων.

«Αφού μετά από 23 μέρες δόθηκε το πράσινο φως για να γίνει αυτό που έπρεπε από την αρχή, στόχος μας είναι να μπορέσουν να βρουν εξειδικευμένα εργαστήρια και ιατροδικαστές για να γίνουν οι έλεγχοι που θα μας δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Είναι πιο δύσκολη τώρα η διαδικασία, έχουν περάσει και 2μιση χρόνια από τότε.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Θα μας αδικήσει κάποιος για αυτό; Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές εκταφή γιατί είχαμε αναπάντητα ερωτήματα. Οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας πουν και τις συνθήκες θανάτου και την αιτία. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Μέχρι να βγουν τα ηχητικά, μας έλεγαν ότι όλοι πέθαναν ακαριαία, και μετά μάθαμε ότι πολλοί ζούσαν και πέθαναν από τη φωτιά.

Ωστόσο, συνέχισαν να αρχειοθετούν τις μηνύσεις που κάναμε για τους ιατροδικαστές και να απορρίπτουν τα αιτήματά μας για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Δικαίως δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη, και είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα ήμασταν στην κατάσταση την σημερινή αν είχαμε τα δείγματα του βιολογικού υλικού, τα οποία κατέστρεψε παράνομα ο επιλεγμένος ανακριτής Μαπακΐμης, στις 40 ημέρες, χωρίς να έχουν βγει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις».

«Δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία»

Στη συνέχεια η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για ελλιπή έρευνα μετά την τραγωδία στα Τέμπη παραθέτοντας τον λόγο που οι συγγενείς επιθυμούν τις εκταφές των θυμάτων: «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ανέπνεαν και καίγονταν εσωτερικά. Έχουμε χημικά εγκαύματα ακόμα και στους διασώστες, ιατροδικαστές που αναφέρουν εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης. Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Πέραν των εγκαυμάτων, τόνισε πως υπάρχουν ενδείξεις απανθράκωσης, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ολοκληρωμένος τοξικολογικός έλεγχος. «Παρ’ όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος. Δεν έγινε τίποτα. Δεν διαπίστωσαν το αν οι άνθρωποι πέθαναν από τη σύγκρουση ή μετά από αυτήν», κατήγγειλε.

Αναφερόμενη στην επικείμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού δεν έκρυψε την αγανάκτησή της. «Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένοχος ή έρευνα για την έκρηξη. Εμείς, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε; Το Καραμανλή που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους υπουργούς, για να μας πουν για πλημμελήματα; Εμείς έχουμε χαμηλές προσδοκίες» τόνισε ούσα συναισθηματικά φορτισμένη.

Κατηγόρησε τις δικαστικές και κυβερνητικές αρχές για «κουτσουρεμένη ανάκριση» και για προσπάθεια «μπαζώματος» της έρευνας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. «Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από τον κ. Τριαντόπουλο, θα είχαμε ήδη τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει η δίκη», ανέφερε, επιμένοντας ότι η διαδικασία που ακολουθείται «δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία».