Καρδίτσα: Σύλληψη 17χρονου για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου – Αλισβερίσι ναρκωτικών η αιτία του εγκλήματος

Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026) για την δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, που όπως όλα δείχνουν έγινε μετά από ένα αλισβερίσι ναρκωτικών.

Ο 51χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχτεί μαχαιριές έξω από ένα ισόγειο στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φίλος του θύματος της δολοφονίας, του είχε παραχωρήσει το σπίτι στο οποίο ο 51χρονος τραγουδιστής είχε πάει εκεί μαζί με μια γυναίκα.

Ταυτόχρονα είχε επικοινωνήσει με δύο άτομα με τα οποία είχε κλείσει ραντεβού έξω από το σπίτι, πιθανότατα για αλισβερίσι ναρκωτικών (κοκαΐνη). Η αγοραπωλησία ωστόσο, φαίνεται ότι δεν πήγε καλά με τον τραγουδιστή να λέει στους δύο ότι δεν διαθέτει χρήματα για να τους πληρώσει.

Οι άνδρες άρχισαν να τσακώνονται για τα χρήματα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους 2 να μαχαιρώσει τον τραγουδιστή. Το απόγευμα της Κυριακής οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώ και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γύρω στις 20:00 σημειώθηκε μια προσαγωγή ενός ατόμου, με τις αρχές να ερευνούν για το εάν πρόκειται για το άτομο το οποίο φαίνεται σε βίντεο να τρέχει μαζί με τον δράστη μετά το φονικό.

Όσο για την γυναίκα με την οποία ήταν μαζί ο τραγουδιστής, μετά τα όσα έγιναν έφυγε τρομοκρατημένη.

Νωρίτερα, συγγενείς του Γιώργου Τσιτόγλου, που βρέθηκε νεκρός μίλησαν στο newsit.gr, αναφέροντας: «Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Μας πήραν και μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκε μαχαιρωμένος ακόμα δεν μας έχουν πει κάτι παραπάνω. Δεν είχα αντιληφθεί ότι συνέβαινε κάτι».

Άλλος συγγενής του θύματος που μιλά στο newsit.gr αναφέρει για τον 51χρονο: «Ήταν καλό παιδί, είχε και ένα κοριτσάκι που της είχε μεγάλη αδυναμία. Τώρα μάθαμε κι εμείς τι έγινε. Τώρα τι να πάω να πω εγώ στη μάνα του; Στη μάνα που έχασε το παιδί της; Τι να πω εγώ σε αυτή τη χαροκαμένη μάνα; Έμεινα όταν το έμαθα».

