Καρδίτσα: Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Τσιτόγλου που δολοφονήθηκε – «Αν ήξερα τι θα πάθει δε θα τον άφηνα να φύγει»

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας μετά την άγρια δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από σπίτι στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου.

Το έγκλημα σημειώθηκε χτες Κυριακή, για το οποίο ομολόγησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, που συνελήφθησαν ο πρώτος για ανθρωποκτονία και ο δεύτερος για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φίλος του θύματος της δολοφονίας, είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον τραγουδιστή για πάει εκεί μαζί με μια γυναίκα. Πρόκειται για το ισόγειο έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου.

Η ομολογία 17χρονου για το έγκλημα, οι περιγραφές του 18χρονου που κατηγορείται για συνέργεια στο φονικό αλλά και οι μαρτυρίες στενών και φίλων του θύματος στο «Live News» αναμένεαι να ρίξουν φως στα δραματικά γεγονότα. Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το μεσημέρι, στα δικαστήρια Καρδίτσας, με τα μέτρα ασφαλείας ήταν ισχυρά.

Ο 17χρονος ομολόγησε σε αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε τον τραγουδιστή μετά από διαφωνία που είχαν για αγοραπωλησία ναρκωτικών. Ο 18χρονος που ήταν μαζί του, υποστηρίζει πως δεν ενεπλάκη στο έγκλημα. Ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον Γιώργο Τσιτόγλου ανέφερε πως μαζί με τον 18χρονο είχαν κλείσει ραντεβού στο θύμα για να του πουλήσουν ναρκωτικά, ωστόσο, όπως ανέφερε, τα πράγματα ξέφυγαν όταν διαφώνησαν στα οικονομικά.

Τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι προκάλεσαν οργή στους στενούς συγγενείς του θύματος. Όπως είπαν, ο Γιώργος Τσιτόγλου δεν είχε αναμειχθεί ποτέ σε υποθέσεις ναρκωτικών και δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν.

Η κάμερα του «Live News» συνάντησε τη μητέρα και τον αδερφό του θύματος, οι οποίοι ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, μετά την απώλεια του 51χρονου. «’Μάνα φεύγω’. Ήξερα ότι πηγαίνει στο κορίτσι, δεν ρώτησα και ‘γω να πω πού θα πάει. Αν ήξερα ότι θα πάθαινε αυτό, δεν θα τον άφηνα να φύγει. Ήταν πολύ καλό παιδί, όλους τους βοηθούσε», είπε η μητέρα του.

Από την πλευρά του ο αδερφός του 51χρονου είπε: «Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αυτό αναρωτιόμαστε, γιατί τον ‘φάγανε’. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές τραγουδούσε ακόμη και αφιλοκερδώς».

Καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας είναι το υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να τρέχουν για να απομακρυνθούν μετά την επίθεση.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Ο τραγουδιστής γέμιζε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλία, με τις εμφανίσεις του σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να πυκνώνουν στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν πατέρας ενός 13χρονου παιδιού, με την πρώην σύζυγό του να μιλάει για εκείνον με τα καλύτερα λόγια ακόμα και μετά τον χωρισμό τους.

«Δεν πιστεύω τίποτα, κάτι άλλο κρύβεται. Θέλω να βρεθεί αυτή η αλήθεια και να το πληρώσουν όλοι όσοι κρύβονται από πίσω, όλοι. Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του, και το παιδί σε κείνον. Ακόμη κι εγώ η ίδια», ανέφερε συγκινημένη η πρώην σύζυγος του.

Βρέθηκε κατακρεουργημένος με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα. Το μαχαίρι του εγκλήματος βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, που προσπαθούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.