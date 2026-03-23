Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας οδηγήθηκαν ο 17χρονος και 18χρονος που συνελήφθησαν χθες Κυριακή (22.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, για την υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου.

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην Καρδίτσα, 51χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων τακτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο θύμα της δολοφονίας και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.