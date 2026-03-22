Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε 51χρονος τραγουδιστής, εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του

Θρίλερ στην πόλη της Καρδίτσας καθώς νεκρός βρέθηκε γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής στη συνοικία Καμινάδων.

Ο 51χρονος τραγουδιστής βρέθηκε σήμερα (22.03.2026) περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/karditsa.mp4

Σύμφωνα με το onlarissa, ο τραγουδιστής ήταν γνωστός στη Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.