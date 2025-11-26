Ελλάδα

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που έπαθε εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» δίνει ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα που έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Το αγόρι από την Καρδίτσα είναι διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματός του την στιγμή που επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 12χρονος έριξε οινόπνευμα στο τζάκι, έγινε ανάφλεξη με συνέπεια να πιάσει φωτιά και να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Αμεσα ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας με τους γιατρούς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους να προχωρούν στη διασωλήνωσή του.

Στην συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παίδων.

Πηγή newsit.gr

