Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Αθηνών – Σουνίου: 56χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου με έναν άνδρα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από την σύγκρουση ένας άνδρας 56 ετών, ο οδηγός ενός εκ των τριών οδηγών, έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν.

Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.