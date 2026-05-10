Καραμπόλα στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Μία καραμπόλα τριών οχημάτων συνέβη σήμερα το μεσημέρι (10/5/2026) στην Αττική Οδό γύρω στις 12:30 με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Αναλυτικά, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.

Όπως αναφέρει η Αττική Οδός, μέσω ανάρτηση στο Χ, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Η κίνηση στις 13:00:

Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Αττικής Οδού για τη διαχείριση του συμβάντος και την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.