Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν την Τσικνοπέμπτη 4,8 τόνοι χαλασμένων κρεάτων – Δείτε φωτογραφίες

Σχεδόν 5 τόνους χαλασμένων κρεάτων, κατάσχεσαν ελεγκτές της περιφέρειας Αττικής, από αποθήκη στο Καπανδρίτι, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12.02.2026).

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης, ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής βρήκαν την αποθήκη με τους καταψύκτες στο Καπανδρίτι και προχώρησαν σε σχετικό έλεγχο, βρίσκοντας συνολικά 4.780 κιλά χαλασμένου κρέατος.

Άμεσα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, για την καταστροφή των κρεάτων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.



Οι έλεγχοι της Περιφέρειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Επιθεωρήσεις ψυκτικών αποθηκών και χώρων αποθήκευσης τροφίμων.

Δειγματοληπτικούς ελέγχους της ημερομηνίας παραγωγής και διατηρησιμότητας προϊόντων.

Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και καταστήματα τροφίμων.

Άμεση κατάσχεση μη ασφαλών προϊόντων και κίνητρα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

«Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων.

Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».

Η Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι των πολιτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τέλος, καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των τροφίμων.