Καμπανάκι από τον ΕΟΠΥΥ: Νέα απάτη με μηνύματα για «επιστροφή χρημάτων» από τον οργανισμό

Με μια νέα προειδοποίηση για κύμα παραπλανητικών μηνυμάτων που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες επανέρχεται ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνοντας τους πολίτες.

Πρόκειται για μηνύματα τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που -δήθεν- προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ. Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων και καλούν τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο για να «ολοκληρωθεί η διαδικασία». Η πραγματικότητα, όμως, λέει ότι όχι μόνο δεν σου δίνει κανείς χρήματα, αλλά … σου παίρνει και αυτά που έχεις.

Ο ΕΟΠΥΥ, προειδοποιεί τους πολίτες πώς ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες, μέσω των οποίων οι επιτήδειοι προσπαθούν να υποκλέψουν τραπεζικούς κωδικούς, προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πρόσβασης στο e-banking.

Δείτε πώς μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα την απάτη:

Τα σημάδια που προδίδουν την απάτη

Ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει τέσσερα βασικά «καμπανάκια»:

Ύποπτος αποστολέας: Τα επίσημα email τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Οτιδήποτε άλλο (gmail, yahoo, outlook κ.λπ.) δεν είναι αξιόπιστο.

Απρόσωπη προσφώνηση: «Αγαπητέ ασφαλισμένε» αντί για το όνομά σου. Μαζικό fishing, όχι προσωπική ενημέρωση.

Αίτημα για στοιχεία: Καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά τραπεζικά δεδομένα μέσω SMS.

Αίσθημα επείγοντος: «Κάντε το τώρα» — κλασική τεχνική πίεσης για να μην προλάβεις να σκεφτείς.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε ύποπτο μήνυμα

Αν λάβετε κάποιο τέτοιο ύποπτο μήνυμα, ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί τα εξής:

Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα

Μην απαντήσετε στο μήνυμα

Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο

Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία

Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

«Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω», καταλήγει ο ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, είναι γνωστό πώς όλοι οι απατεώνες δεν βασίζονται στην τεχνολογία, αλλά στην ψυχολογία. Και στην ελπίδα των πολιτών πώς «ίσως μπήκαν χρήματα και αν δεν το κάνω τώρα, θα τα χάσω».

