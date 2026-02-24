Καμιά φορά τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία: Όταν όλοι στο σπίτι έχουν την ίδια τιμή στο κινητό με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova

Σίγουρα η αλλαγή έχει πολύ συχνά θετικό πρόσιμο στη ζωή μας. Κι, όμως, υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες η σταθερότητα, η επανάληψη, και η ομοιομορφία μας προσφέρουν τελικά όλη την ασφάλεια και την άνεση που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητα μας.

Εκείνη την αίσθηση πως τα πράγματα είναι απλά και ξεκαθαρισμένα και ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθηματικούς υπολογισμούς, να ψάξουμε τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» και να μπούμε στη διαδικασία να εξηγούμε κάθε φορά στους δικούς μας γιατί ο καθένας στην οικογένεια πληρώνει διαφορετικό ποσό σε έναν λογαριασμό. Κι αν το σκεφτεί κανείς, μέσα σε ένα πολυμελές νοικοκυριό, αυτό ακριβώς είναι που έχουμε ανάγκη. Τα πάντα να είναι απλά. Να μην απαιτούν κόπο και να μη δημιουργούν εντάσεις και διαφωνίες στη ζωή μας γιατί κάποιος ξέμεινε από δεδομένα ή γιατί κάποιος πλήρωσε περισσότερα χωρίς να ξέρει καν το γιατί.

Kαι κάπως έτσι, «τα ίδια και τα ίδια» αποκτούν άλλη σημασία. Γιατί καμιά φορά, τα ίδια και τα ίδια είναι όντως ωραία. Ειδικά όταν μιλάμε για κάτι τόσο χρηστικό και απαραίτητο όπως είναι το κινητό μας τηλέφωνο. Γιατί πλέον, με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova, όλοι στο σπίτι μπορούν να έχουν την ίδια τιμή στο κινητό τους. Όχι «περίπου ίδια», όχι «παρόμοια», όχι «ανάλογα με το πότε ενεργοποιήθηκε το συμβόλαιο». Πρόκειται για μία λογική απλή, καθαρή και ξεκάθαρη: εάν είστε στον ίδιο πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε την ίδια τιμή , χωρίς διαφοροποιήσεις και πολύπλοκες χρεώσεις. Και το καλύτερο; Αυτή η τιμή γίνεται ακόμα καλύτερη όσο συνδυάζετε περισσότερες υπηρεσίες στη Nova, δημιουργώντας ένα πραγματικό όφελος για το σπίτι σας.

Απλά φέρτε στο μυαλό σας μία οικεία εικόνα: Το πρωί, ο ένας ανοίγει το κινητό με τον καφέ για λίγο scroll στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή, ο άλλος έχει ήδη ξεκινήσει video calls για δουλειά, γιατί πλέον το «γραφείο» έχει μεταφερθεί οπουδήποτε. Τα έφηβα παιδιά της οικογένειας στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα στο chat με τους φίλους τους, κανονίζουν την επόμενη έξοδο, γελάνε, μοιράζονται βίντεο, memes και φωνητικά, λες και δεν τελειώνει ποτέ η συζήτηση. Κι εσείς, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, θέλετε να είστε ήσυχοι πως όλοι επικοινωνούν άνετα και ανενόχλητα: ατέλειωτο chatting, βιντεοκλήσεις με φίλους και οικογένεια, ποστάρισμα, ανανέωση, streaming και απεριόριστη επικοινωνία σε ομιλία και SMS. Θέλετε αυτή η ελευθερία να είναι δεδομένη. Και θέλετε να μη συνοδεύεται από ένα μόνιμο άγχος: «πόσα GB έμειναν;», «αν τελειώσουν, τι γίνεται;», «μήπως θα έρθει φουσκωμένος λογαριασμός;».

Αυτό είναι το σημείο που εμφανίζεται η Nova για να βάλει τέλος στο άγχος και την αβεβαιότητα. Όχι με περίπλοκους κανόνες, αλλά με λύσεις που απευθύνονται στο πώς ζούμε σήμερα. Μεγαλύτερο πλεονέκτημα για κάθε νοικοκυριό, η ίδια τιμή για όλους. Γιατί όταν όλα τα μέλη του ίδιου λογαριασμού απολαμβάνουν την ίδια τιμή ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Είναι μια επιλογή απλή, διαφανής και πραγματικά οικογενειακή. Και επειδή η καθημερινότητα μας απαιτεί πολλούς συνδυασμούς –κινητό, σταθερό, ίντερνετ– η τιμή γίνεται ακόμα καλύτερη όσα περισσότερα συμβόλαια στη Nova συνδυάζετε.

Και έπειτα έρχεται εκείνη η μικρή λεπτομέρεια που στην πράξη κάνει τεράστια διαφορά: τα δεδομένα. Γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σκηνικό. Ένας μήνας που πέρασε εύκολα, με λίγα δεδομένα να περισσεύουν, και τον επόμενο μήνα να υπάρχει ανάγκη για πολύ περισσότερα: ένα ταξίδι, περισσότερες μετακινήσεις, περισσότερο streaming, περισσότερη δουλειά εκτός Wi-Fi, περισσότερα βίντεο, περισσότερες κλήσεις. Τώρα, με τη νέα υπηρεσία Your Data της Nova, κανένα GB δεν πάει χαμένο. Γιατί δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα μεταφέρονται και προστίθενται στους επόμενους μήνες, για όσο διαρκεί το συμβόλαιό μας. Αυτό σημαίνει πιο έξυπνη χρήση, μεγαλύτερη ευελιξία και την αίσθηση ότι παίρνουμε στο 100% αυτό που δικαιούμαστε.

Και φυσικά, το τρίτο κομμάτι είναι αυτό που όλοι θέλουμε αλλά σπάνια νιώθουμε ότι έχουμε: πλήρη έλεγχο των όσων πληρώνουμε. Πόσες φορές έχουμε όλοι αναρωτηθεί τι θα συμβεί αν τελειώσουν τα ενσωματωμένα GB; Πόσες φορές έχουμε διακόψει τη χρήση δεδομένων για να μην υπάρξει έξτρα χρέωση;

Mε την υπηρεσία GB control, οι συνδρομητές προστατεύονται από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται προσωρινά μέχρι την ανανέωση των παροχών. Έτσι, έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο internet, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται σε μια πρόταση που ακούγεται απλή αλλά είναι το ζητούμενο για κάθε σύγχρονο σπίτι: περισσότερη ελευθερία στην επικοινωνία, περισσότερη ευελιξία στα δεδομένα, περισσότερη διαφάνεια στο κόστος – και κυρίως, ίδια τιμή για όλους. Γιατί όταν στο σπίτι όλοι έχουν τις ίδιες, ξεκάθαρες βάσεις, η καθημερινότητα ρέει καλύτερα. Δεν γίνεται το κινητό αφορμή για μπερδέματα. Γίνεται εργαλείο, ψυχαγωγία, σύνδεση, ασφάλεια, συντροφιά.

Και το ακόμα πιο σημαντικό; Τώρα μπορούμε να αποκτήσουμε πρόγραμμα κινητής από μόνο 16€ τον μήνα, ειδικά όταν συνδυάζουμε περισσότερα από δύο συμβόλαια Κινητής ή Σταθερής στη Nova. Μία τιμή που κουμπώνει ιδανικά με το concept «όλοι μαζί», γιατί ακριβώς εκεί βρίσκεται το κέρδος: όσο περισσότερες υπηρεσίες συγκεντρώνουμε στη Nova, τόσο περισσότερα χρήματα εξοικονομούμε στο κινητό..

Ναι, καμιά φορά τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία. Όταν μιλάμε για την ίδια τιμή στο κινητό για όλους στο σπίτι. Όταν μιλάμε για δεδομένα που δεν χάνονται. Όταν μιλάμε για λογαριασμούς που δεν μας αιφνιδιάζουν. Όταν μιλάμε για ένα σπίτι που θέλει να είναι συνδεδεμένο, με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο: με ατελείωτο chatting, με video calls που κρατάνε ακριβώς όσο θέλουμε, με ασταμάτητο scrolling, με streaming όπου κι αν βρισκόμαστε και με απεριόριστη επικοινωνία σε ομιλία και SMS.

Αν αυτό ακούγεται και σε σας σαν την απόλυτη ελευθερία τότε μάλλον ήρθε η ώρα να το κάνετε πράξη με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova.

Μάθε περισσότερα στο https://nova.gr/kiniti-tilefonia/simvolaia-kinitis/programmata-kinitis

*Η τιμή των 16€ ισχύει για συνδρομητές που συνδυάζουν περισσότερα από δύο συμβόλαια κινητής ή σταθερής. Όροι & προϋποθέσεις στο nova.gr.