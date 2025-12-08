Καλύβια: Συναγερμό σήμανε ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στα Καλύβια Αττικής, μοιάζει με εκρηκτικό μηχανισμό έχει εντοπιστεί κάτω από τι ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο ανήκει σε άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία.

Πρόκειται για σακούλα δεμένη με tie wrap κάτω από το σταθμευμένο ΙΧ επί της οδού Ρήγα Φεραίου, ενώ η ΕΛΑΣ να εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι βόμβα.

Στο σημείο έχουν φθάσει ήδη στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν αποκλείσει το σημείο.