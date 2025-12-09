Καλύβια: Παλιός γνώριμος των Αρχών ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα – Βρέθηκαν Καλάσνικοφ και μπιτόνια βενζίνης στο αυτοκίνητό του

Μπροστά σε μια αποκάλυψη έφτασαν οι αστυνομικοί παρακολουθώντας μια υπόθεση ναρκωτικών που τους οδήγησε στον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου στο οποίο βρέθηκαν όπλα και μπιτόνια με βενζίνη, στα Καλύβια το βράδυ της Δευτέρας (8.12.25).

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών από άτομο στην περιοχή των Καλυβίων. Πρόκειται για πρόσωπο με καταγωγή από την Κρήτη και γνωστό στις Αρχές καθώς έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης πριν χρόνια.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί στα Καλύβια βρήκαν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου ατόμου ένα αυτοκίνητο το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν κλεμμένο.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν στο πορτμπαγκάζ του ΙΧ, τρία τυφέκια Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια με βενζίνη.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ο συγκεκριμένος άνδρας σχεδίαζε χτύπημα εναντίον κάποιου άγνωστου στόχου και είχε τα μπιτόνια με τη βενζίνη για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Τα όπλα έχουν σταλεί για βαλλιστική εξέταση ενώ πραγματοποιείται έρευνα για στοιχεία στο αυτοκίνητο και το σπίτι του συλληφθέντα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο συλληφθείς είχε συνεργούς και προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης που σχεδίαζε.