Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα – 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα ξέσπασε κατά της 3:30 σήμερα (6/7/2026) τα ξημερώματα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν 70χρονο μέσα στο δωμάτιό του χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα στο διαμέρισμα στην Καλλιθέα που έπιασε φωτιά, ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως, έμενε ο 70χρονος με τον αδερφό του, σχεδόν συνομήλικό του.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο αδερφός του βρέθηκε σε διπλανό δωμάτιο από τους πυροσβέστες αλλά παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα δεν δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Η καταστροφή του διαμερίσματος δεν ήταν ολοκληρωτική αλλά έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.