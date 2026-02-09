Καλλιθέα: «Της έκανα ΚΑΡΠΑ και άρχισε να βγάζει υγρά από τη μύτη» λέει ο σεφ που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ένα κοριτσάκι 2 ετών έπεσε σε συντριβάνι σε πλατεία της Καλλιθέας το βράδυ της Κυριακής (8.2.26), περιγράφει στο newsit.gr ο άνθρωπος που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Το κοριτσάκι, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Ο Γιώργος Μαρκουράκης, σεφ σε κατάστημα εστίασης της περιοχής ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι και του έκανε ΚΑΡΠΑ.

«Ανέβηκα πάνω για να βγάλω κάποιες φωτογραφίες στο μαγαζί, την ώρα που είχαμε κόσμο και έτυχε να βρεθώ μπροστά σε ένα περιστατικό. Είδα κάποιους ανθρώπους, πιο πίσω, να τρέχουν πανικόβλητοι κρατώντας ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα ότι πρόκειται για κάτι θετικό, ότι είχε συμβεί κάτι χαρμόσυνο. Ξαφνικά, όμως, είδα να αφήνουν το παιδί κάτω και τότε κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Δεν υπήρχε ηρεμία, υπήρχε μόνο ταραχή, φόβος, άγχος, πανικός. Κατάλαβα ότι εκείνη τη στιγμή στο παιδί δεν προσέφεραν βοήθεια, αντίθετα του έκαναν κακό. Δεν υπήρχαν οι πρώτες βοήθειες όπως θα έπρεπε», αναφέρει στο newsit.gr ο Γιώργος Μαρκουράκης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/kallithea-paidaki.mp4

«Έφυγα από το σημείο που βρισκόμουν, πήγα στο παιδί και προσπάθησα να του δώσω αναπνοή, να κάνω ΚΑΡΠΑ, να προσφέρω πρώτες βοήθειες. Στην αρχή δεν με άφηναν. Αναγκάστηκα να πω ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν. Ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, έδωσα αναπνοές και συνέχισα. Κάποια στιγμή το παιδί άρχισε να κάνει εμετό, τα έβγαλε πάνω μου. Το γύρισα στο πλάι και είδα ότι άρχισε να βγάζει υγρά από τη μύτη. Έσκυψα, πλησίασα το αυτί μου στο στόμα και στη μύτη του για να ακούσω αν υπάρχει αναπνοή, αν περνάει αέρας, προσπάθησα να ελέγξω αν έχει σφυγμό», περιγράφει.

«Τη στιγμή που έκανε εμετό, είδα έναν άνθρωπο δίπλα μου –δεν ξέρω αν ήταν γονιός, συγγενής ή αδερφός– να παίρνει το παιδί, να το κουνάει, να το ταρακουνά και να το αφήνει ξανά κάτω. Τότε τους είπα: “Αφήστε το παιδί σε μένα, μην το κουνάτε”. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν οι αστυνομικοί. Το είδαν, το γύρισαν στο πλάι ή μπρούμυτα, δεν θυμάμαι ακριβώς, του έκαναν μία δύο κινήσεις, το πήραν αγκαλιά και έτρεξαν. Αυτό ήταν», τονίζει.

«Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού άρχισε να τρέχει πίσω από το περιπολικό που περνούσε εκείνη την ώρα για να τους πει ότι εδώ έχει συμβεί κάτι σοβαρό, ότι πρόκειται για ένα κοριτσάκι, ότι είναι πνιγμένο. Ήρθαν οι αστυνομικοί, πήραν το παιδί και από εκεί και μετά έγιναν όσα γνωρίζετε. Δεν μπορώ να σου πω αν το παιδί είχε σφυγμό. Προσπάθησα να ελέγξω, αλλά δεν με άφηναν. Πλησίασα το αυτί μου στο στόμα και στη μύτη του για να δω αν υπάρχει αναπνοή», καταλήγει.

To άρθρο Καλλιθέα: «Της έκανα ΚΑΡΠΑ και άρχισε να βγάζει υγρά από τη μύτη» λέει ο σεφ που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr