Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που έπεσε νεκρός στην αιματηρή συμπλοκή

Ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (24.6.26) στην περιοχή της Καλλιθέας.

Το θύμα της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα είναι ένα αγόρι 15,5 ετών που έναν μήνα πριν είχε συλληφθεί επειδή πάνω του είχε βρεθεί ένα μαχαίρι και πριν από έναν χρόνο είχε και πάλι συλληφθεί για κατοχή σιδερογροθιάς.

Ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς εκεί εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του από τις προηγούμενες συλλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί εις βάρος του.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του ανήλικου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 15χρονο στην Καλλιθέα ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Ο δράστης είναι 17χρονος Έλληνας ενώ στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών φέρεται να βρίσκονται διαφορές στην περιοχή της Καλλιθέας ανάμεσα στις δύο παρέες των νεαρών.

Αν και αρχικά γίνονταν λόγος ότι το επεισόδιο μπορεί να προκλήθηκε λόγω οπαδικών διαφορών, γρήγορα το σενάριο αυτό καταρρίφθηκε καθώς όλα τα δεδομένα και οι καταθέσεις των 14 ατόμων που προσήχθησαν, έδειξαν προς άλλη κατεύθυνση.

Το θύμα μαζί με την παρέα του την οποία αποτελούσαν άλλα πέντε άτομα, βρίσκονταν σε ένα παρκάκι στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Εκεί ήταν και ο δράστης μαζί με δύο φίλους του.

Οι δύο παρέες άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο δράστης να καλέσει ενισχύσεις. Τότε στο σημείο έφτασαν άλλα πέντε άτομα και όλοι μαζί κυνήγησαν τον 15χρονο και τους φίλους του. Περίπου 100 μέτρα πιο κάτω ο ανήλικος έπεσε νεκρός από μια μαχαιριά