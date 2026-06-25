Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο – Ομολόγησε την πράξη του

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, το βράδυ της Τετάρτης (24.6.2026) στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 17χρονο στην Καλλιθέα ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, ενώ συμμετείχε σε καβγά έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Άμεσα στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε λίγο αργότερα εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που έφερε.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

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Πηγή newsit.gr