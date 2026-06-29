Καλλιθέα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος δράστης και άλλοι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα του 15χρονου

Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους επτά συλληφθέντες που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου, ο οποίος προανακριτικά υποστήριξε ότι προηγήθηκε η καταδίωξή του από το θύμα, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι, ακολούθησε συμπλοκή και ο ίδιος -από ατύχημα- τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμη συλληφθέντες. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Από την πλευρά του, ο 18χρονος φίλος του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού, φέρεται να υποστήριξε ότι ο δράστης είχε το μαχαίρι, σε αντίθεση με ό,τι έχει πει ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.

«Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια, ρίχναμε μπουνιές ο ένας στον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στην συνέχεια ο δράστης έφυγε, αρχίζει να τον καταδιώκει το θύμα και γω του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω, βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια».

Για δύο συμπλοκές, με τη δεύτερη από αυτές να έχει τραγική κατάληξη, έκανε λόγο ένας ακόμη 18χρονος κατηγορούμενος.

«Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν και εγώ, αλλά στην δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό εγώ δεν ήμουν μπροστά. Στην πρώτη δέχτηκα και εγώ επίθεση. Οπισθοχώρησα και έκτοτε δεν είχα καμία συμμετοχή. Δεν έχω καν οπτική εικόνα για την δεύτερη συμπλοκή και έμαθα μεταγενέστερα το συμβάν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο έβδομος κατηγορούμενος που νοσηλευόταν τραυματισμένος στο νοσοκομείο, αναμένεται να περάσει αύριο Τρίτη 30.06.2026 το κατώφλι της ανακρίτριας ανηλίκων για να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Κατά περίπτωση οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής όπου συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο.

To άρθρο Καλλιθέα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος δράστης και άλλοι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα του 15χρονου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr