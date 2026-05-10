Καλλιθέα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 58χρονου που πυροβόλησε μέσα στο κλαμπ και τραυμάτισε γυναίκα

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά το περιστατικό στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε κλαμπ τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κλαμπ στην Καλλιθέα συνέβη το πρωί της Κυριακής (10.5.26), που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 43χρονης συζύγου του ιδιοκτήτη.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη της αστυνομίας στο αυτοκίνητο του δράστη που πυροβόλησε στην Καλλιθέα σκορπώντας τον πανικό μέσα στο κλαμπ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο εν λόγω βίντεο, φαίνεται η καταδίωξη του άνδρα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς να έχει καταφέρει να απομακρυνθεί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.



Η καταδίωξη ήταν πολύ σύντομη καθώς ο άνδρας συνελήφθη ένα χιλιόμετρο μακριά από το κλαμπ που άνοιξε πυρ.

Όσον αφορά την υγεία της γυναίκας που τραυματίστηκε από την αιματηρή επίθεση, ο σύζυγός της αναφέρει ότι όλα πήγαν καλά και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Νωρίτερα σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr, καταγράφεται καρέ-καρέ η προσπάθεια ακινητοποίησης του 58χρονου δράστη από τους αστυνομικούς.

Το χρονικό

Ο 58χρονος, που είναι γνωστός θαμώνας του μπαρ, πήγε σε αυτό μεθυσμένος, με τους υπεύθυνους του μαγαζιού να του αποτρέψουν την είσοδο.

Ο άνδρας άρχισε να διαπληκτίζεται με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του και στη συνέχεια πηγαίνει στο σημείο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, επιστρέφει στο κατάστημα και αρχίζει να πυροβολεί.

Εκεί τραυματίζει στον λαιμό την 43χρονη γυναίκα και στη συνέχεια φεύγει και πάλι προς το όχημά του.

Αμέσως ειδοποιούνται οι αστυνομικές Αρχές και άνδρες της ΔΙΑΣ και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ φτάνουν στο σημείο και καταφέρνουν να εντοπίσουν γρήγορα τον δράστη, ο οποίος με ένα όπλο τύπου Uzi εισέβαλε στο κατάστημά του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό του καταστήματος αλλά και οι θαμώνες βγήκαν έξω από αυτό ενώ η 43χρονη που είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες του 58χρονου υποβασταζόμενη από έναν άνδρα, προσπάθησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα είχε πλημμυρίσει το σώμα της ενώ στη συνέχεια με το δικό της όχημα μετέβη σε ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται.

