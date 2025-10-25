Καλλιθέα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την καταδίωξη του 50χρονου που μαχαίρωσε αστυνομικό – Οι πυροβολισμοί και οι καταστροφές στα αυτοκίνητα

Νέα βίντεο ντοκουμέντο από την σοκαριστική επίθεση του 50χρονου κατά αστυνομικών, στο κέντρο της Καλλιθέας. Το newsit.gr φέρνει στο φως νέα πλάνα από την καταδίωξη που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25.10.2025) αφού ο δράστης προκάλεσε τεράστιες φθορές στα αυτοκίνητα και αφού κατάφερε να μαχαιρώσει στο αριστερό χέρι τον έναν αστυνομικό. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν και οι πυροβολισμοί με σκοπό οι αρχές να τον ακινητοποιήσουν.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο 50χρονος σηκώνει το μαχαίρι του και χωρίς λόγο ξεκινά να γδέρνει τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα σε γειτονιά της Καλλιθέας. Οι ζημιές που προκάλεσε είναι τεράστιες. Σταμάτησε μόνο όταν εν τέλει έπεσαν τουλάχιστον 2 πυροβολισμοί. Ο έμπειρος αστυνομικός τον τραυμάτισε στο πόδι μόνο για να τον σταματήσει. Τότε βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και τον συνέλαβε.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/kallithea-purovolismoi-ntokoumento2.mp4

Στο δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η άγρια καταδίωξη που εκτυλίχθηκε έξω από τα σπίτια των κατοίκων. Ο δράστης συνεχίζει και προκαλεί φθορές ενώ απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο απέναντι πεζοδρόμιο και του ζητούν να παραδοθεί.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/kallithea-ntokoumento-purovolismoi3.mp4

Στο επόμενο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί που προσπαθούν να του κλείσουν τη δίοδο. Ο 50χρονος προσπαθεί να κρυφθεί πίσω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλά γρήγορα υποχωρεί και έτσι ξεκινά το κυνηγητό μπροστά στα μάτια περαστικών.

Σε αυτό το βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστυνομικός πυροβολεί και φωνάζει να πετάξει το μαχαίρι.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/kallithea-purovolismoi-ntokoumento1.mp4

Οι αρχές εν τέλει κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο τραυματισμός αστυνομικός για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Και αυτός είναι καλά στην υγεία του.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/kallithea-purovolismos-epeisodio.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/kallithea-purovolismos-ntokoumento.mp4

Από την έρευνα που έγινε για το αιματηρό επεισόδιο αποδείχθηκε πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

